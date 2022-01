Liamoo i otäck skoterkrasch på videoinspelning

”Jag har ont i hela kroppen”

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Liamoo flög av snöskotern som kraschade in i ett träd.

Tillsammans med Klara Hammarström skulle han spela in en musikvideo till årets OS-låt när han skadade sig på måndagseftermiddagen.

– Jag tappade väggreppet, säger han.

Liamoo, 24, är fortfarande skärrad när Aftonbladet når honom en dryg timme efter den otäcka kraschen i de svenska fjällen på måndagseftermiddagen.

– Jag har ont i hela kroppen, jag har fortfarande så mycket adrenalin så jag vet inte riktigt vad jag känner. Kroppen känns lite konstig, men jag tror inte något är brutet, säger han.

Tillsammans med Klara Hammarström, 21, är han i Åre för att spela in en musikvideo till ”Guld, svett & tårar”, den officiella svenska OS-låten som släpptes i fredags.

helskärm Skotern voltade och Liamoo flög av och slog sig illa.

helskärm Skotern tappade vägfäste och flög rakt in i ett träd.

”Glad att jag inte flög in i trädet”

Men på väg mellan två olika inspelningsplatser förlorade han plötsligt kontrollen över sin snöskoter.

– Vi hade varit uppe på ett berg och spelat in och på väg ner var det väldigt brant. På ett ställe gick det upp lite och sen direkt ner igen, så jag tappade väggreppet och så sladdade den ur, säger Liamoo.

– Det var ett träd där och jag insåg direkt att jag kommer flyga rakt in i trädet. Men skotern vred sig lite så jag hade tur, skotern flög in i trädet, men jag flög av på sidan och landade på marken istället. Jag är glad att jag inte flög in i trädet.

helskärm Liamoo strax efter kraschen när han flög av skotern.

Fronten helt intryckt

Vad händer nu, avbryter ni allt och du åker till sjukhus, eller?

– Nej, vi tar det lugnt och jag vill inte att vi avbryter inspelningen utan vi ska nog fortsätta. Jag klarar mig. Det känns så klart trist att jag har förstört någons skoter, för fronten är helt intryckt, men jag är tacksam över att jag kan stå här och prata med dig nu, säger Liamoo.

Han låg lite före resten av inspelningsteamet som hittade honom liggande på marken intill den kraschade skotern. När det snabbt stod klart att han inte behövde omedelbar läkarvård lättade stämningen något.

Klara Hammarström har lagt upp ett klipp på sin Instagram story som visar det omkullvälta fordonet och hon hörs lite skämtsamt utbrista:

– Det var inte jag.

Publicerad: 25 januari 2022 kl. 06.52