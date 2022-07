Shawn Mendes ställer in sin turné – inklusive spelningen i Sverige

”Krossar mitt hjärta”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Shawn Mendes var inte beredd på turnélivet, skriver han. Arkivbild.

Den 11 juli 2023 skulle Shawn Mendes uppträda på Avicii arena i Sverige.

Nu meddelar artisten att han ställer in hela sin turné.

”Det krossar mitt hjärta att behöva berätta det här för er”, skriver han på Instagram.

Shawn Mendes, 23, ställer in resterande spelningar på sin världsturné. Stjärnan uppger i ett Instagraminlägg att han insett att han inte är redo att ge sig ut på vägarna igen efter det långa uppehållet under coronapandemin.

”Jag var så taggad på att äntligen komma ut och spela live efter den här långa pausen. Men det visade sig att jag inte alls var redo för hur jobbigt det skulle vara att turnera igen”, skriver stjärnan.

”Krossar mitt hjärta”

Redan i början av juli, en vecka in i turnén, gick sångaren ut med att han tänkte pausa de kommande tre veckorna. Men nu förlängs alltså uppehållet till att gälla alla kommande datum i Europa och Nordamerika, inklusive besöket i Sverige den 11 juli nästa år.

”Efter att ha pratat lite mer med mitt team och efter att ha jobbat med en grupp otroliga hälsoexperter, så har det blivit ännu tydligare att jag måste få tid för mig själv, så att jag kan få landa och komma tillbaka ännu starkare”, skriver Mendes.

Han skriver vidare att han tänker fortsätta göra ny musik och turnera i framtiden, men att han behöver sätta sin mentala hälsa i första rummet.

”Det krossar mitt hjärta att behöva berätta det här för er men jag lovar att jag kommer att komma tillbaka så fort jag läkt färdigt”, skriver stjärnan.

Shawn Mendes karriär

Shawn Mendes slog igenom redan som tonåring när han började lägga upp covers på sociala mediet Vine. Nu vid 23 års ålder har han ett flertal album och turnéer bakom sig.

Några av hans största hits är ”Treat you better”, ”There’s nothing holdin’ me back” och ”Señorita”.

Fakta Hit kan du också vända dig om du mår dåligt ► SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. ► Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen dygnet runt. Telefonnummer: 90101.

Chatt: chat.mind.se ► Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Telefonnummer: 1177

www.1177.se ► Jourhavande präst

Telefonnummer: 112, alla dagar klockan 21–06

Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast ► Jourhavande kompis

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chattjour vardagar klockan 18–22, helger klockan 14–18.

jourhavandekompis.se ► Jourhavande medmänniska

Telefonnummer: 08-702 16 80, alla dagar klockan 21–06. ► Bris, Barnens rätt i samhället

Telefonnummer: 116 111, alla dagar, dygnet runt.

Vuxentelefon: 0771-505050, vardagar klockan 9–12

Chatt: Alla dagar, dygnet runt.

http://www.bris.se/?pageID=189 ► Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd

Telefonnummer: 020-18 18 00, telefonjour varje dag 19–22.

spes.se ► Pratamera.nu

Få råd, stöd och behandling av specialister på psykisk ohälsa. Hos Pratamera kan du snabbt få hjälp med ditt mående vid chatt, video och terapiprogram (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Kostnadsfritt om du är under 20 år, annars 250 kr per besök (frikort

Pratamera.nu ► Suicide zero

Fakta och råd mot självmordstankar.

https://www.suicidezero.se/fakta-och-rad Läs mer