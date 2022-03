De gör Kevin Costners och Whitney Houstons roller på scenen i höst

helskärm Nadja Kasanesh Holm och Anastasios Soulis.

Nej, de är inte Kevin Costner och Whitney Houston.

Men Anastasios Soulis, 35, och Nadja Kasanesh Holm, 24, ska spela deras roller när succéfilmen ”The bodyguard” i höst blir musikal i Stockholm.

– Ska vi spela ett par i den här föreställningen? I mitt huvud är han bara tolv år, säger Nadja och skrattar.

Det där tarvar förstås en förklaring.

När jag frågar ”Stasse”, som Anastasios Soulis alltid kallas, och Nadja Kasanesh Holm vad de visste om varandra när de fick rollerna, säger ”Stasse” att han visste att hon vann ”Idol” för två år sedan och att han hade tittat ”på slutspelet”, de sista programmen.

Nadja såg nyligen ”Stasse” i actionfilmen ”Red dot” på Netflix och tyckte det var kul att han där spelade mot en annan Nadia (Blondell). Hon har sett honom i Johan Falk-filmerna. Men första filmen hon såg honom i var ”Alla älskar Alice” (2002), Richard Hoberts skilsmässodrama med Mikael Persbrandt, Marie Richardson, Lena Endre – och ”Stasse” som ett av barnen som drabbas av skilsmässan.

– Min pappa och jag såg den när jag var tolv. Så det är den associationen, jag tänkte på honom också som 12-åring, säger Nadja.

helskärm Kevin Costner och Whitney Houston i ”Bodyguard” 1992.

Det är de som nu ska axla Kevin Costners och Whitney Houstons roller i succéfilmen från 1992. Den där Costner spelar före detta Secret Service-agent och privat livvakt åt Houstons popstjärna, hon som hotas av en stalker. Så småningom blir de kära i varandra.

”The bodyguard – The musical” har premiär på Chinateatern 8 september. Biljetterna släpps på måndag. Musikalen har spelats i tio år runtom i världen, den hade urpremiär i Londons West End 2012.

Vad har ni för förhållande till filmen?

– Jag växte upp med filmer från den eran. ”Bodyguard”, ”Jurassic Park” och annat från tidigt 1990-tal. Så fort någon säger bodyguard tänker man på filmen, säger ”Stasse”.

helskärm Anastasios Soulis och Nadja Kasanesh Holm.

– Jag har ju sett filmen, men jag har större relation till musiken, säger Nadja.

Hur mycket ”Stasse” kommer att sjunga i musikalen är inte bestämt ännu, men han säger att han ”kan hålla ton”, men är trygg med att det är Nadja som står för det mesta av sången i musikalen. Förutom kända låtar som ”I will always love you” och ”I'm every woman” från filmen, är totalt mer än 20 hits ur Whitney Houstons karriär med.

Låtarna blir på engelska, men dialogen är översatt till svenska av Calle Norlén.

– Jag tror det kanske skulle vara till min nackdel att till 100 procent försöka kopiera Whitney, men samtidigt känns det fint att få gå i hennes skor och göra mina tolkningar, säger Nadja, som efter ”Idol”-vinsten jobbat med egna låtar som förhoppningsvis släpps senare i år.

