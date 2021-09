Harry Potter-stjärnan kollapsade på golfbana – är på bättringsvägen

Tom Felton: ”Skrämmande händelse”

helskärm Tom Felton kollapsade under ett evenemang inför golfturneringen Ryder cup i torsdags.

Skådespelaren Tom Felton, mest känd som Draco Malfoy i Harry Potter-filmerna, kollapsade i torsdags vid det 18:e hålet på golfbanan i Whistling Straits i Wisconsin.

Den 34-årige skådespelaren fördes till sjukhus, då vid medvetande.

På lördagen delade Felton med sig om hur han mår efter händelsen i ett videoklipp på sin Instagramsida, skriver Deadline.

– Ville bara säga ett stort tack till er för alla de underbara välönskningarna, säger han, och fortsätter:

– Det var verkligen lite av en skrämmande händelse. Jag är på bättringsvägen.

I klippet tar han också fram sin gitarr och sjunger ”Don’t you worry, Tom will be doing fine”.

helskärm Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe och Rupert Grint 2011.

helskärm Tom Felton fick föras bort på bår.

