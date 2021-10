Dave Grohl vill spela med Abba: ”Grät som en bebis”

Bröt ihop när han hörde gruppens comebacklåtar

helskärm Dave Grohl kommer ut som Abba-fan i en intervju med BBC. Arkivbild.

Vem är världens största Abba-fan? Möjligen Dave Grohl. I en intervju med BBC avslöjar frontmannen i Foo Fighters att han fullkomligt bröt ihop när han för första gången lyssnade på gruppens comebacklåtar ”I still have faith in you” och ”Don't shut me down”.

– Jag grät som en bebis.

helskärm Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson kan få hjälp av Dave Grohl – bara de ber om det. Arkivbild.

– När jag såg att de var på väg tillbaka och hade en skiva skickade jag länken till 100 personer jag känner, lyssnade sedan på den nya låten och grinade som en bebis. Jag grät som en bebis, säger Dave Grohl.

Rockstjärnan, som säger sig vara ett ”enormt stort Abba-fan”, beskriver den svenska kvartettens återkomst till listorna som ”vacker, romantisk, melankolisk och bitterljuv”.

– Den är fantastisk. Abba kan inte göra något fel.

Och på frågan vad han skulle säga om han blev ombedd att spela trummor med Abba svarar Grohl:

– Visa mig ett trumset och jag kommer att sätta mig där. Så ja, jag skulle spela med Abba.

