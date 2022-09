Robin Wright och Clément Giraudet skiljer sig – efter fyra år

Skådespelarens tredje äktenskap över

Publicerad: Mindre än 50 min sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Robin Wright 2019.

De gifte sig i hemlighet – och skiljer sig minst lika diskret.

”House of cards”-stjärnan Robin Wright, 56, och Saint Laurent-bossen Clément Giraudet, 38, har gjort slut – efter fyra års äktenskap.

Det skriver Los Angeles Times som läst skilsmässopapprena ex-paret lämnade in i torsdags.

Enligt tidningen hänvisar Wright till ”oförenliga skillnader” i sin skilsmässoansökan. Ingen av parterna kräver den andra på ekonomisk ersättning.

Robin Wright och Clément Giraudet sågs tillsammans första gången på modeveckan i Paris 2017, och ska ha gift sig i en ”superhemlig” ceremoni i Frankrike 2018, även om datumet för deras giftermål anges som den 26 november 2017 i dokumenten.

Under åren har paret hållit en låg profil, och bara undantagsvis synts på varandras sociala medier.

helskärm Robin Wright som Claire Underwood och Kevin Spacey som Francis Underwood i ”House of Cards”.

Tredje äktenskapet

Detta är Wrights tredje äktenskap, efter Dane Witherspoon på 80-talet och Sean Penn som hon var ihop med i 20 år, innan de skiljde sig 2010. Tillsammans med honom har hon dottern Dylan Penn, 31, och sonen Hopper Penn, 29.

Skådespelaren har också varit förlovad med sin kollega Ben Foster, 41, innan det tog slut 2015. Han gifte sig sedan med Laura Prepon, 42, känd från ”That 70’s show” och ”Orange is the new black”, och de har två barn tillsammans.