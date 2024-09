Richards tolkar Lou Reed på hyllningsalbum

Keith Richards, 80, medverkar på ett hyllningsalbum till Lou Reed med en cover på låten ”I'm waiting for the man”.

Låten, som släpps på lördag, finns på Keith Richards, 80, nya album ”The Power of the heart: A tribute to Lou Reed” där även artister som Rosanne Cash, 68, Lucinda Williams, 71, Joan Jett, 65, och Rufus Wainwright, 50, medverkar, skriver Music News.

”Lou stack ut. Han var äkta vara och han var viktig för amerikansk musik – och för all musik! Jag saknar honom och hans hund”, säger Keith Richards i ett uttalande i samband med låtsläppet.

Lou Reed dog 2013, 71 år gammal.