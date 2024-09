Luffar-Lasses stora succé i Musikhjälpen

Dragit in nästan 1,9 miljoner kronor

Uppdaterad 2024-09-11 | Publicerad 2023-12-17

Katten Luffar-Lasse har gjort miljonsuccé i årets Musikhjälpen.

Kattens bössa kom upp i nästan 1,9 miljoner kronor.

– Jag hade förväntat mig max 10 000 kronor, säger initiativtagaren Patrik Starborg.

Katten Luffar-Lasse har plötsligt blivit rikskändis i radio och tv.

Under årets Musikhjälpen skapades bössan ”Katten Luffar Lasse ifrån Trollhättan”, som i skrivande stund samlat in över 1,9 miljoner kronor. Det är den bössa som lyckats samla in mest pengar till Radiohjälpen.

– Det är ju jätteroligt att hans kändisskap kan göra skillnad, det gör mig så glad. Det har blivit så otroligt mycket större än vad jag någonsin kunde tänka mig, säger Luffar-Lasses ägare Elin Karlsson till Ttela.

Fanet

Bössan startades av ett fan

Det är inte matte Elin Karlsson som startat bössan själv.

Hon blev både överraskad och glad när hon fick nys om den.

– Jag själv hade inte ens tänkt tanken! Vi har genom honom uppmuntrat till att skänka pengar till kattslussen men att hans kändisskap kan göra gott på det här viset också gör ju att man bara går runt med ett leende, säger hon till Ttela.

Personen som startade bössan var en av Luffar-Lasses fans, Patrik Starborg som följer katten på Facebook.

Han räknade inte med enen sådan stor miljonsuccé.

– Jag hade förväntat mig max 10 000 kronor. men att den nu har fixat 1,3 miljoner är helt sjukt. Tänk hur många liv vi kommer kunna rädda och speciellt stort tack till Luffar Lasses fans runtom i Sverige. Utan dem hade det aldrig gått att komma upp i dessa miljoner, sa han tidigare under söndagen till Aftonbladet.

Sedan dess har bössans summa ökat med nästan 600 000 kronor.

Katten Luffar-Lassr.

Går på luffartur varje dag

Men vem är egentligen katten Luffar-Lasse?

På Musikhjälpens hemsida beskrivs han som ”en go kille” och ”allas katt i Trollhättan”.

Katten har en egen Facebookgrupp med 29 000 medlemmar och är en turistattraktion i Trollhättan. Detta eftersom han varje dag på egen hand går till köpcentrumet Överby. Där sätter han sig för att vänta på att få skjuts hem av någon besökare.