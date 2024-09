Calvin Harris har gift sig med Vick Hope

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-12

Bröllopslycka för Calvin Harris, 39.

Artisten och dj:n har gift sig med radioprofilen Vick Hope, 33.

Calvin Harris och Vick Hope sa ja till varandra i Alnwick i norra England i lördags, skriver The Sun. Ceremonin hölls utomhus medan festen fortsatte i ett tält dekorerat med blommor och grönska. Enligt tidningen ingick även kristallkronor i korgmaterial och en gigantisk giraff i plast i festdekorationerna.

Flög in stjärnproducenten

Kändisparet ska ha flugit in gitarristen och stjärnproducenten Nile Rodgers och hans band Chic från USA för att uppträda på festen. Gruppen spelade både egna låtar och hits av David Bowie, Madonna och Beyoncé.

Calvin Harris och Vick Hope förlovade sig förra sommaren.

Harris är en av världens mest framgångsrika dj:s och har samarbetat med bland andra Taylor Swift, Rihanna och Dua Lipa. Han och har hitlåtar som ”This is what you came for” och ”We found love” i bagaget. Vick Hope är programledare på BBC:s Radio 1 och har även synts i flera brittiska tv-program.

