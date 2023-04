Bruce Springsteens överraskning till fansen – uppträdde med Michelle Obama

Sjöng stämmor och spelade tamburin

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Under Bruce Springsteens konsert i Barcelona hände något som fick många i publiken att höja på ögonbrynen.

Michelle Obama gästade scenen – och sjöng och spelade tamburin ihop med artisten.

”Jag trodde inte Michelle Obama kunde bli coolare”, skriver en Twitteranvändare efter konserten.

Under fredagen var Michelle Obama en hemlig gäst på Bruce Springsteens konsert i Barcelona.

Hon gick upp på scenen med artisten och sjöng stämmor tillsammans med hans körsångare, och spelade tamburin till låten ”Glory days”.

Independent skriver att Bruce Springsteen har varit vän med Michelle och Barack Obama i flera år, och han kritiserade öppet Barack Obamas efterträdare Donald Trump när han var president i USA.

Rolling Stone rapporterar att vännerna hade ätit middag ute i Barcelona tillsammans kvällen innan konserten.

helskärm Bruce Springsteen.

Hyllas i sociala medier

Sajten rapporterar om att fansen hyllar Michelle Obama för gästinhoppet på Twitter.

”Jag trodde inte att Michelle Obama kunde bli coolare, men jag hade fel”, skriver en användare.

”Vänta va? Helt fantastiskt”, skriver en annan.

En tredje användare skriver att Michelle Obama ”lever sitt bästa liv” under konserten.

Michelle Obama är just nu aktuell i ”The light we carry: Michelle Obama and Oprah Winfrey”, en intervjuspecial som släppts på Netflix tidigare under veckan. Michelle Obama har även varit ute på en turné med sin nya självhjälpsbok med samma namn.