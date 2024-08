Efter fuskanklagelserna – Rasmus Gozzis första ord

Samtalet mellan producenten och Fröken Snusk

Publicerad 2024-01-30

Det har stormat rejält kring Rasmus Gozzi efter uppgifter om manipulerade streams.

Nu bryter han tystnaden – och slår tillbaka mot anklagelserna.

”Det har varit några tuffa veckor”, skriver han på Instagram.

Producenten Rasmus Gozzi, 30, och epadunks-kollegan Fröken Snusk har anklagats för att manipulera strömningar på Spotify.

Detta efter att hundratals låtar plockats bort från strömningstjänsten, däribland kända låten ”Rid mig som en Dalahäst”.

I går gav Fröken Snusk sin syn på situation i en intervju med Aftonbladet där hon nekar till att ha köpt streams.

Nu bryter även Rasmus Gozzi tystnaden.

”Det har varit några tuffa veckor med massor av ogrundade spekulationer omkring oss, och vi vill återigen klargöra att vi aldrig har manipulerat streams”, skriver han i ett inlägg på Instagram.

”Let the Dalaforce be with you!”

Vidare skriver han:

”I början av året beslutade vi oss för att flytta delar av vår katalog till distribution genom Universal Music Norway, eftersom vi ser dem som en pålitlig och strategiskt viktig samarbetspartner som vi har arbetat med i flera år”.

Han avslutar inlägget med att skriva ”Let the Dalaforce be with you!”.

Fröken Snusk litar på Rasmus Gozzi

I den tidigare intervjun med Aftonbladet säger Fröken Snusk att hon pratat med Gozzi om anklagelserna.

– Jag har så klart pratat med Rasmus eftersom jag jobbar med honom. Han är ju min partner. Och han har sagt nej. Jag litar på honom eftersom jag har känt honom i flera år och han har aldrig ljugit för mig. Så jag litar på det han säger, uppger Fröken Snusk.

Epadunksduon meddelar fortsatt att all musik ska vara tillbaka den 4 februari. Det har dock inte avslöjat några detaljer kring hur comebacken kommer att se ut och på vilken plattform det blir.