Agnetha Fältskog gör solocomeback – släpper ny musik

Mystiska inlägget • Fansens spekulationer: ”Gråter”

Publicerad 18:49

Abba-ikonen Agnetha Fältskog kommer att släppa ny musik i dagarna, enligt uppgifter till Aftonbladet.

Under onsdagen lade hon upp ett mystiskt inlägg på Instagram där hon hintar om att något är på gång.

Under onsdagseftermiddagen hintade Agnetha Fältskog, 73, på Instagram om ett nytt projekt.

Inlägget har lagts upp av det verifierade kontot ”agnetha_official” och i anslutning till inlägget står det ”Where do we go from here?”.

Enligt Aftonbladets uppgifter kommer Abba-legendaren släppa helt ny musik de närmaste dagarna. Med största sannolikhet heter låten just ”Where do we go from here?”.

Artistens talesperson: ”Ni får vänta och se”

Fältskog länkar även till en ny hemsida agnethaofficial.com, där användarna möts av ett guldigt kryss och samma text som på Instagram.

Där kan man även skriva upp sig på en mejlista. Avsändaren är skivbolaget BMG Rights Management UK.

Artistens talesperson Andreas Lindé vill inte kommentera uppgifter om att Fältskog ska släppa ny musik utan svarar kryptiskt:

– Jag vill inte kommentera det här i dagsläget. Ni får vänta och se, säger han.

helskärm Agnetha Fältskog.

”Jag gråter”

I flera fanforum online spekulerar fansen hej vilt om huruvida ny musik kommer att släppas.

”Jag vet inte ens vad det här handlar om men jag gråter redan glädje- och känslotårar”, skriver en användare på Instagram.

”Herregud, vad betyder det här? Kommer det något nytt från Agnetha?”, skriver en annan.