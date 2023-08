Hannah Widell om att vara kvinna i företagsbranschen: ”Superspeciellt”

Gästar nya säsongen av ”Draknästet”

Hannah Widell har varit företagare i mer än ett decennium.

Hon säger att det märks att kvinnor är en superminoritet i branschen.

– Det serveras någon manlig lunch med lättöl och Ramlösa fortfarande, säger hon.

Entreprenören och poddprofilen Hannah Widell, 48, är gästdrake i hösten säsong av ”Draknästet”.

När hon intog gästplatsen hoppades hon på att möta begåvade människor med ett starkt driv.

– Det jag alltid längtar efter är när det känns i hela kroppen att det här är bra. När det pirrar till. Det jag hoppades på var att det skulle komma in saker som man blir golvad av.

Kände du så någon gång i programmet då?

– Ja, absolut. Mer än så kan jag inte säga.

Widell säger att det är ”superspeciellt” att vara kvinna i en mansdominerad bransch.

– Jättekul att ni är med, men här får ni inte vara. Sådana saker kan man märka hela tiden. Kommer man in i investeringsstyrelserummen så serveras det någon manlig lunch med lättöl och Ramlösa fortfarande.

Vill visa vägen för kvinnor

En av anledningarna till att hon tackade ja till ”Draknästet” var för att peppa kvinnor som ens tänker tanken att ge sig in i företagsbranschen.

– Det är inte lika många kvinnor som söker investeringar. Kvinnor tänker att man ska göra allting själv och måste bevisa sig. Men har man en superbra idé behöver man inte bevisa sig innan man börjar söka pengar. Man måste bara bestämma sig för att vara kaxig nog.

Avsnittet med Hannah Widell sänds den 7 september på SVT och SVT play.

Hannah Widell sätter plus på...

Framtiden

– Åh gud, fem plus! Jag tycker det är så härligt med livet. Jag är en positiv människa.

Något särskilt som du ser fram emot?

– Bara leva det här härliga, tokiga livet som jag lever med allt fantastiskt som jag tycker att jag har. Jag är mycket tacksam.

Småbarnslivet

– Nej men det är också fem plus. Hade du frågat mig när jag var 35 så kanske jag hade sagt fem plus vissa dagar och fem minus andra dagar. Men eftersom jag fått bebis igen så måste jag bara säga att det är lyx. Det är verkligen fem plus. Jag känner mig inte så mycket som en småbarnsmamma.

Ekonomin

– Fyra plus kanske. Jag tycker att det är tråkigt att räntan är så hög.

Vad är den dyraste saken du någonsin köpt?

– Jag har ett jättefint marmorbord hemma och det var inte billigt. Men det ser jag som min bästa investering för livet – för härliga middagar och bra umgänge runt bordet.

Vad kostade det då?

– Nej, det kan jag inte svara på. Nu är det så dyrt med marmor och kronan är så svag så jag tror att jag har gjort ett klipp även om jag kommer ha det tills jag dör. Jag har också jättemycket loppissaker hemma vill jag säga.

Bostaden

– Fem plus, jag älskar vår nya lägenhet. Vi har bara bott där ett år, men jag är väldigt glad för det.

Vad är det bästa med den?

– Marmorbordet, säger hon och skrattar.

– Nej, men den är väldigt mysig och den ligger mitt i stan, det älskar jag också. Det sitter mycket bra saker i väggarna där.

Draknästet

– Fem plus. Det är ett genialiskt program, det är det ultimata innehållet för att behålla spänning. Och att det är lärorikt. Underhållning och faktaprogram i ett, himla bra.

Men är det något som är dåligt i livet, du har ju satt fem plus på nästan allt nu?

– Nej men det är verkligen minus att det är en så stökig tid.

– Ungefär fyra gånger om dagen är jag orolig för hur allt ska bli i världen. Det är så mycket stora frågor som jag tycker är svindlande på något sätt. Och jag är ju något av en katastrofmänniska.