Way Out West släpper fler artister

Fem nya akter klara för festivalen

Uppdaterad 19:56 | Publicerad 15:53

Way Out West släpper nu fem ytterligare akter klara för festivalen.

Bland annat kommer artisterna Cleo och Maja Francis gästa.

Håkan Hellström, Blur och Seinabo Sey är sedan tidigare klara för festivalen.

Nu är ytterligare fem akter klara för årets upplaga av Way Out West. Artisten Cleo, som nyligen tilldelats priset för årets hiphop på Grammisgalen, gästar festivalen i sommar. Även Maja Francis, som turnerade med First Aid Kit förra året, ansluter.

Indiepopbandet Solen och systrarna i duon 7ebra kommer också att spela. Sist ut är gruppen High Vis, som uppmärksammats stort i England.

Way Out West hålls den 10–12 augusti i Göteborg. Håkan Hellström, Blur, Seinabo Sey och José González är några av festivalens andra akter.

helskärm Cleo, som egentligen heter Nathalie Missaoui, är klar för festivalen.