Sofia Källgren firade födelsedagen på Grace Kellys gamla yacht

Av: Anna Shimoda , Hans Shimoda

Publicerad: 20 augusti 2020 kl. 15.39

Det är snart 30 år sedan älskade Disney-klassikern ”Skönheten och odjuret” hade premiär i Sverige.

Sofia Källgren som gjorde rösten som Belle har precis fyllt 50 år och hon hymlar inte med hur mycket rollen har betytt för henne.

– Belle hade skinn på näsan och hon stod upp för sig själv och var en tuff prinsessa.

Foto: Privat Sofia Källgren tillsammans med sin man Peer Åström.

I skrivande stund är det artisten Sofia Källgrens 50-årsdag och den firas ute i Stockholms skärgård. Den tonsäkra sångerskan har tillbringat hela sommaren sedan skolavslutningen i juni i familjens sommarhus på västkusten. Hon, maken Peer och barnen Rasmus och Selma har varit för sig själva denna coronasommar.

– Nu är vi tillbaka i Stockholm och känner att oj vad mycket folk det är, men snart börjar rutinerna igen, säger Sofia som tar en paus i firandet för att prata en stund med Aftonbladet.

Foto: Privat Sofia Källgren på yachten.

Hur firas den stora dagen?

– Vi firar den på en båt, det är bara familjen. Jag hade tänkt ha en större fest för vi snuvade alla våra kompisar när vi gifte oss, vi gjorde det väldigt privat. Men nu kom corona och blockade det så nu är det jag, maken och barnen som är ute på en riktigt cool båt, det är prinsessan Grace Kellys och prins Rainiers gamla båt som de hade som är från 1966. Den är otroligt fin och ligger nu i Stockholm och heter m/y Merceditas, men den hette tidigare m/y Carostefal efter barnen Caroline, Stephanie och Albert.

– Vi ligger i en liten vik och badar och hoppar från taket och vi har det helt fantastiskt. Vi mår väldigt bra och har det väldigt lyxigt. Det är ett mycket bra sätt att fira 50-årsdagen på.

Foto: AP Prins Rainier och hollywoodstjärnan Grace Kelly på sin bröllopsdag.

Hur har du blivit firad?

– Det här var överraskningen. I morse blev jag firad med skönsång av familjen och hunden, sedan var det presentutdelning och tårta med mamma och pappa och syrran utomhus. Sedan fick jag bara hänga med och det enda jag visste var att jag skulle ha med mig baddräkt. Jag har världens bästa man, han skämmer bort mig!

Vad gör du just nu – vi antar att det är lika stilla som för de flesta andra?

– För oss artister är det ett konstigt läge, men det finns inget att göra åt det. Det är lite av en identitetskris när man inte längre utövar sitt yrke så regelbundet som man brukar. Men jag sitter rätt lugnt i båten ändå, jag gör det jag inte brukar göra. Det är nu kreativiteten får chans att växa. Jag har sjungit in två låtar som kommer nu under hösten, det är bland annat en egen version av ”Skönheten och odjuret” i en symfoniversion, jag känner att jag vill äga den själv och det är jätteroligt. Den blev så fin. Det har gått många år nu, men det är fortfarande en väldigt älskad låt på konserter. Det är också kul att jag hela tiden föryngrar min publik och de sitter på konserterna och jag är så jäkla tacksam för det. Sedan har jag spelat in en låt som är en hjältehyllning, det är en filmlåt från början som är en hyllning till alla som sliter i dessa coronatider.

Vad har prinsessan Belle i ”Skönheten och odjuret” betytt för dig?

– Jättemycket! Hon var en av de första Disneyfigurerna som var lite modern i sin prinsesstyp, hon hade skinn på näsan och hon stod upp för sig själv och var en tuff prinsessa. Det var kul att få gestalta henne. Det har betytt jättemycket under årens lopp.

– Det är fortfarande så att jag får vara Belle då och då, det ringer folk för nu ska Belle fira födelsedag eller nu ska hon vara med i ett spel för iPads och då får jag plocka fram min ljusa röst igen och bli Belle, haha!

Vad säger dottern om att ha Belle som mamma?

– Man var lite favorit under många år, men nu hade jag nog varit större favorit om jag varit tiktok-stjärna. Det är lite mer det som gäller nu, men man var storfavorit för några år sedan.

Foto: Disney Belle och odjuret.

Det har inte slagit över så att hon skäms för att mamma är Belle?

– Nej, jag tror fortfarande jag har en beundrarinna i min dotter och det är lite mysigt.

Hur ser du på att bli äldre och fylla 50?

– Tack för att ni frågar, det är ganska många som frågar det och jag är så sjukt tacksam för att jag får fylla 50 och för att jag är frisk och mår så bra. Jag skulle aldrig byta bort det här och bli 25 eller 30 år igen. Det är en helt annan stabilitet i den här åldern. Man vet vad man vill och jag har faktiskt inte haft så mycket åldersnoja. Jag vet inte om det beror på att jag har hyfsat bra gener efter min mor och far, men jag har haft en mormor som levde till hon var 101 år och hon har varit min idol. Ålderdom har aldrig varit att man passerar bäst före datum utan jag har tänkt tvärtom, hon var den klokaste av alla jag kände. Jag vill bli en klok och vis gamma kvinna.

– Jag har också köpt hund, det är typ min 50-årskris. Det gör att man bränner av de där 10 000 stegen i ett nafs varje dag!

Vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Det är väl att man får bukt med coronan och kan återgå till jobbet, jag längtar efter min publik. Det är där jag kan leverera, jag saknar verkligen det mötet. Men nu ska jag gå upp till familjen och dricka champagne!

FAKTA Sofia Källgren Namn: Anna Sofia Helena Källgren Född: 27 augusti 1970 Familj: Maken Peer Åström, 48, och barnen Rasmus, 13, och Selma, 9. Karriär: Dubbade Belles röst i svenska versionen av ”Skönheten och odjuret”, var med i ”Melodifestivalen” 1990 och 2003, 1998 belönades hon med teaterpriset guldmasken för sin roll i musikalen ”Miss Saigon”. LÄS MER

