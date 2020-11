Haidar Juma efter uppbrottet från Sara Bolay: ”Har varit jobbigt”

Gjorde slut precis innan inspelningen

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 23 november 2020 kl. 15.52

Foto: MAGNUS SANDBERG Haidar Juma.

Haidar Juma och Sara Bolay blev ett par i ”Ex on the beach” och skulle göra entré i den nya säsongen som par.

Istället gjorde realityparet slut precis innan.

– Det har varit jobbigt där inne, säger Haidar Juma.

Haidar Juma, 27, säger att han, just på grund av uppbrottet från Sara Bolay, inte har haft en lika rolig upplevelse den här gången som i den senaste säsongen.

– Jag hade mer ex som var där, och jobbigare ex, så det var lite tuffare. Jag var nybliven singel också. Det har varit jobbigt där inne, det har det. Men jag gjorde mitt, och ja... men det var inte lika roligt och jag mådde inte så bra den här gången. Stämningen var helt okej, det var jag som inte mådde bra och tyckte att allt sög när jag kom in, säger han.

”Behövde tänka på mig själv”

Han säger att tanken var att han och Sara Bolay skulle gå in i huset tillsammans för att höja stämningen.

– Men under tiden vi väntade på att gå in så tog det slut och då blev det ett helt annat koncept.

Varför tog det slut?

– Vi var ganska olika och jag ville att hon skulle ändra på vissa beteenden som hon behövde jobba på och det hände aldrig någon förändring. Till slut orkade jag inte mer, jag behövde tänka på mig själv.

Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN Haidar Juma och Sara Bolay gjorde slut precis innan inspelningarna av nya säsongen av ”Ex on the beach”.

Letar du efter kärleken igen?

– Jag tror inte att man ska leta, om jag letar kommer det bara vara för att fylla mitt tomhål som jag måste jobba med, jag tror att det är bättre att ta det som det kommer.

Kan du tänka dig att vara med i ”Ex on the beach” en tredje gång?

– Jag känner mig väldigt klar faktiskt, det skulle nog krävas en hel del om jag skulle vara med igen. Jag behöver tänka på mig själv och läka och jag tror att det blir fokus på något annat nu.

”Ex on the beach” säsong 9 sänds på Dplay.

