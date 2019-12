TV4

Bara timmar kvar – parterna inte överens

”Hoppet är det sista som lämnar en”

avRasmus Karlsson

10 december 2019 18:44

Om bara några timmar kan TV4 släckas ner för en tredjedel av Sveriges hushåll.

Och konflikten verkar inte komma närmare någon lösning.

– De skjuter upp problemet till januari och med den här julklappen löser de inget problem, säger Viktor Wallström, kommunikationsdirektör Tele 2.

Snart kan flera miljoner svenskar mista TV4. Vid midnatt kan kanalen, tillsammans med många fler släckas ner. Bråket mellan Telia/TV4 och Tele 2/Com hem trappas upp med bara timmar kvar.

– Vi försöker få till ett möte med Telia så vi kan få förhandla helt enkelt. Vi måste få ett besked, säger Viktor Wallström, kommunikationsdirektör Tele 2 och fortsätter:

– Hoppet är det sista som lämnar en, de har inte velat visa någon förhandlingsvilja senaste halvåret. Men vi hoppas att Telia ska komma till sans. Det är väldigt beklagligt för de kunder som blir drabbade.

Foto: Skärmavbild Com hem skickade på tisdagen ut ett sms till sina kunder om att TV4 kan släckas ner under kvällen.

Gav Com hem julklapp

Tidigare under tisdagen kom TV4, med vad de kallar en julklapp, till Com hem som innebär att de har rätt att distribuera TV4 utan ersättning, med start direkt, över julhelgerna och fram till 10 januari.

– Jag hoppas att TV4 tillsammans med vår partner Tele2/Com Hem kan se till att alla Com Hems kunder får sina favorit-tv-program under julhelgerna. Jul med Ernst, Uppesittarkväll och Nyhetsmorgon är en del av Sveriges jultraditioner och TV4 vill med detta initiativ undvika att kommersiella meningsskiljaktigheter förstör julefriden för miljoner svenskar, sa Mathias Berg operativ chef TV4 och C More, i ett pressmeddelande.

”Skjuter upp problemet”

Detta uppskattar inte Tele 2/Com hem. Viktor Wallström menar att de har kunnat förhandla med alla andra programbolag om nya avtal.

– De skjuter upp problemet till januari och med den ”julklappen” löser de inget problem. Det är bara ett sätt att förhala det här och för TV4 att säkra reklamintäkter under årets viktigaste annonsperiod, säger han.

Som det ser ut just nu, kommer kanalerna släckas ner?

– Som det ser ut just nu så kommer kanalerna, med stor sannolikhet, tyvärr att släckas ner, ja.

TV4 backar inte

Charlie Forsberg, presschef på TV4 säger att erbjudandet från tidigare i dag kvarstår.

– Julklappen står kvar under granen och vi hoppas att Com Hem tar emot den så deras kunder kan få en härlig tv-jul även om vi inte har ett nytt avtal på plats, säger han.



1 av 2 | Foto: TT TV4 och Com Hem är ännu inte överens om ett nytt avtal.

LÄS OCKSÅ Nytt tv-bråk riskerar att släcka kanaler för var tredje svensk

LÄS OCKSÅ Bråket eskalerar – snart kan TV4 släckas ner

LÄS OCKSÅ TV4 kvar över julhelgerna