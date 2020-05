Sami Jakobsson vinner ”Big brother”

Kammar hem storsumman: ”Måste köpa en större plånbok”

Reporter: Rasmus Karlsson

Publicerad: 18 maj 2020 kl. 22.19

Uppdaterad: 18 maj 2020 kl. 22.34

Miljonen är säkrad.

Sami Jakobsson vinner ”Big brother” 2020.

– Jag måste köpa en större plånbok, säger han i programmet.

100 dagar är nu över. Den 10 februari gick de in i huset i Farsta, Stockholm, och under måndagen den 18 maj kom de ut.

I finalavsnittet av TV4:s ”Big brother” stod det till slut mellan Sami Jakobsson, 26, och Lennie Hansson, 36. Det efter att Jasmine Armstrong, 26, hade fått lämna tidigare under avsnittet. Hon var nöjd med sin medverkan.

– Upp och ner, ner och upp. Det har varit fantastiskt och sjukt svårt många gånger, men framför allt roligt och så givande, säger Jasmine efter att ha snuvats på segern.

Foto: TV4 Sami Jakobsson kammar hem en miljon kronor efter 100 dagar i huset.

Sami Jakobsson vinner ”Big brother”: ”Det är sjukt”

Efter tittarnas röster stod det klart att Sami Jakobsson kammade hem en miljon kronor och vinsten i programmet. Lennie Hansson var ändå nöjd med sin medverkan trots en andraplats.

– Jag är så jävla glad för Samis skull, säger han i programmet.

Precis när beskedet kom valde vinnaren Sami att... börja koka kaffe. Och när han kom ut ur huset blev det ett rejält glädjerus och det var en chockad Sami som mötte sina vänner i studion.

– Det är sjukt. Mitt hjärta har börjat slå nu. Jag mår finemang, jag går ut härifrån och måste köpa en större plånbok, säger Sami Jakobsson om vinsten.

Stormade kring vinnaren

När tv-tittarna presenterades för Sami i årets ”Big brother” började det storma rejält kring honom. Han har haft ett mörkt förflutet med högerextrema åsikter. På sin kropp har han tidigare haft tatueringar med nazisymboler, men har i dag tatuerat över dem. Enligt Expressen hjälpte TV4 honom med det.

TV4 har försvarat sitt beslut med att låta deltagaren stanna kvar i ”Big brother” under säsongen för att han tydligt tagit avstånd från rasism och högerextremism.

Har tagit avstånd: ”Jag står för mina skelett i garderoben”

Förra året intervjuades Sami Jakobsson av Aftonbladet i samband med dokumentären ”Raggarjävlar” där han kopplades ihop med flera högerextrema symboler.

– Vi började spela in 2016. Under de här åren som vi har spelat in har jag funnit min väg i livet. Så jag döljer inget. Jag står för mina skelett i garderoben som jag anser att det är i dag. Vissa håller fortfarande på med sådant här medan andra inte gör det. Jag hade på mig det här då. Men jag står inte för sådana åsikter, sa han då.

✓ Texten uppdateras.

