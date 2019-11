Kan vara sämsta idén någonsin

Markus Larsson om avsnitt 3 av ”Så mycket bättre” 2019

2 november 2019 21:58

De bäddade en säng i kvällens avsnitt av ”Så mycket bättre”.

Årets säsong börjar få upp farten.

Därför kan det vara på plats att uppmärksamma och betygsätta åtta punkter som inte har med programmets tolkningar att göra.

”Så mycket bättre” handlar ju om så mycket annat än musik.

• Två män bäddar en säng

Timbuktu och Magnus Uggla får uppdraget att städa Jill Johnsons rum och bädda om hennes säng. Tappa hakan, spill ut groggen på sockan och storma Bastiljen. Upprepar: Timbuktu och Uggla bäddar en säng till muppig musik. Oj, vilken bra tv. Scenen har redan bokat en voi till tv-priset Kristallen. Ge personen som kläckte idén en spa-helg i valfri väldoftande lokal. Kan faktiskt vara det mest torftiga påhittet i programmets historia. (Betyg: - )

• Artister planterar träd

Avsnittets ensemble planterar en trädlund till minne av att de hösten 2019 satt runt samma bord och bland annat spekulerade i vilka deltagare som möjligen har, ehm, knallat med varandra under ”Så mycket bättre”-inspelningarna. Deras enda gissning är inte värd att upprepa igen. Anledningen till denna bladiga buskis var att Petra Marklund tycker att alla människor har ett träd inom sig. Magnus Uggla, som jämt är den mest sevärda deltagaren i alla ”laj-di-daj”-hyss utomhus, ställde en relevant fråga: ”Har vi ett eget träd inom oss?” Kan ju förklara varför så många känner sig som kalhyggen i dag. (Betyg: + )

• Linnea Henrikssons ”kupp”

Exakt hur många runt bordet trodde på att hon bara skulle titta förbi, spisa lunch och sedan ta färjan tillbaka till fastlandet? Upplägget krävde ett visst mått av onödigt med underhållande skådespeleri framför tv-kamerorna, framför allt av Orup. Ingen vann en Guldbagge. (Betyg: + )

• Tårarna

Utan tårar, inget avsnitt. Att både Uggla och Petter fick knas i ögat utan att det kändes krystat måste betraktas som mer än godkänt. (Betyg: +++ )

• Samtalen

Det flyter på rätt bra i årets ”huller om buller”-upplägg. Artisterna får till och med prata om musik. Petter är årets general vid och utanför bordet. Varm, personlig, lugn och stabil. Som om han brinner för det här permanent, aldrig för stunden, naturligt bunden, med kärlek som cement. (Betyg: +++ )

• Titiyo

Det bästa med att Titiyo var med? Att Petra Marklund tolkade hennes låt ”Drottningen är tillbaka”. Det sämsta? Att det var hennes tur att sitta på bänken och inte köra en egen cover. (Betyg: ++ )

• Petters musikvideo

Avsnittets självklara höjdpunkt var videon där en ung Petter rappade på engelska. Obetalbart. Fullständigt obetalbart. ”That's the way we roll on the southside, southside.” (Betyg: ++++ )

• ”Har gjort skit, men det ska du skita i”

I avsnittets obligatoriska ”en synthjournalist förklarar saker på en stol”-moment nämnde Fredrik Strage när Titiyo spelade in en låt där hon sjöng om företagsgig. Textraden ”Har gjort skit, men det ska du skita i” kan varenda artist hädanefter använda efter sin medverkan i ”Så mycket bättre” också, om det nu skulle behövas. (Betyg: ++++ )

FAKTA Låtbetygen ++

”Nacka” (Magnus Uggla)

Det bästa med covern är att Uggla nästan bygger om originalet grunden. Är det ens samma låt? Det sämsta är att covern kulminerar i en massa upprepningar av bokstaven ”o”. +++

”Allt grönt” (Miss Li)

Efter detta skulle ingen reagera över om Miss Li påstod att hon skrev och spelade in ”Allt grönt” före Timbuktu, och inte tvärtom. ++

”Sanningen” (Petter & Linnea Henriksson)

En av de bästa låtarna som Jocke Berg inte spelade in med Kent. Men trots välskrivna och persoliga verser av Petter fungerar låten inte lika bra som hiphopduett. ++++

”Rosa moln” (Petra Marklund)

Skolexempel på en bra och fungerade ”Så mycket bättre”-cover. Marklund hanterar Titiyos ”Drottningen är tillbaka” med hjärta och respekt. ++

”Hallå” (Orup)

Ugglas original är en svensk klassiker stöpt efter 70-talets androgyna glamrock och David Bowie. Orups version känns i jämförelse mest torr och anonym. +++

”Början på allt” (Timbuktu & Eye N'I)

En rappare får för första gången tolka en annan hiphoplåt. Rita ett kors i fårfällen. Och tänk om det fanns ett tv-program med lika stor publik där artisterna spelade och sjöng egna låtar i stället? Tanken är svindlande. LÄS MER

