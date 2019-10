Hanna Stjärne duckar frågor efter SVT-personalens kritik

Vd:s är på semester – Kommunikationsdirektören: ”Hon är bortrest”

avTorbjörn Ek

30 oktober 2019 17:02

SVT skakas av internt missnöje – då passar vd:n Hanna Stjärne på att fira höstlov med sin familj.

Nöjesbladet har upprepade gånger sökt henne via hennes sekreterare, SVT:s informationsavdelning och presschef.

– Hon är utomlands, säger Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på SVT.

SVT:s ledning har varit medvetna om tidningen Journalistens granskning och det missnöje som ett stort antal medarbetare riktar mot företagsledningen.

Ändå väljer SVT:s vd Hanna Stjärne att ducka frågor när Nöjesbladet under två dagar har sökt henne för en kommentar. Under tisdagen meddelade SVT:s presstjänst att Hanna Stjärne inte kan kommentera eftersom hon är på semester. När vi under onsdagen fortsatt att söka henne får vi samma besked, från såväl presschefen Camilla Hagert som HR- och informationsdirektören Sabina Rasiwala. Hanna Stjärne är bortrest med sin familj under höstlovet och kommer inte svara på några frågor.

”Utomlands och fullt informerad”

Vi söker ju Hanna Stjärne för att hon är ytterst ansvarig och egentligen den som ännu inte har kommenterat den här kritiken, hur kommer det sig att jag istället får prata med dig?

– För att det är jag som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor i SVT:s ledning och jag är insatt. Jag har en dialog med Hanna. Hon är fullt informerad om vad som händer och vi har ett nära samarbete. Jag vet att hon delar min syn när det gäller att vi inte ska tolerera mobbning eller trakasserier eller att det ska förekomma nån tystnadskultur på SVT. Hon är utomlands och fullt informerad. Jag pratar med henne två gånger om dagen, men vi har bestämt att eftersom det är mitt ansvar med arbetsmiljön så är det jag som tar frågor, säger Sabina Rasiwala.



1 av 2 | Foto: MARCUS ERICSSON SVT:s vd Hanna Stjärne.

Har du förståelse för att folk utifrån kan uppfatta det som märkligt att Hanna Stjärne är bortrest på semester och då inte väljer att kommentera en sån här sak när kritiken ändå riktas mot det företag som hon leder?

– Jag hoppas att man har förtroende för att jag talar för SVT:s företagsledning eftersom det är jag som ansvarar för de här frågorna och att hon och jag har en nära dialog. Hon är samstämmig med mig i mina uttalanden.

”Tar på största allvar”

Kritiken som framförts av en stor mängd anonyma medarbetare i tidningen Journalisten handlar bland annat om arbetsmiljön och det som beskrivs som en utbredd tystnadskultur där SVT-medarbetare inte vågar framföra kritik.

– Vi tar artikeln i Journalisten på största allvar men vi agerar på resultaten i vår egen medarbetarundersökning. Vi gör den en gång om året och har precis fått resultaten från den. Den visar inte på några allvarliga brister generellt på totalen, men däremot ser vi att det finns ett arbete att göra i delar av företaget. När det gäller de redaktioner som nu är uppe för diskussion har man redan påbörjat ett arbete sen en tid tillbaka, säger Sabina Rasiwala.

Hon säger också att SVT behöver informera personalen om att det här arbetet pågår och hur planen för det ser ut.

– Sen tror jag också att vi ska bli bättre på att uppmuntra att man säger ifrån och säger till i tid. Det finns flera olika ställen man kan vända sig, man kan prata med HR, man kan prata med facken, man kan prata med sin chef, så att vi ständigt påminner om det så att det inte byggs det som i delar av företaget refereras till som en tystnadskultur.

Eftersom ni varit medvetna om tidningen Journalistens granskning under en längre tid, borde inte Hanna Stjärne som vd för SVT vara den som också då visar stöttning för det arbete som du säger pågår?

– Hanna är väldigt stöttande i det arbetet. Jag är den som är mest insatt i frågan och det är ju ändå rimligt att vi bestämmer vem som ska uttala sig i såna här frågor.

