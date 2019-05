Farmen VIP + FÖLJ

Kickens kritik mot ”Farmen”: ”Kan göra en till vilken jävla karaktär de vill”

Christian ”Kicken” Lundqvist: ”Stod och högg ved i åtta timmar”

avCornelis Rikken

NÖJE 6 maj 2019 20:56

Christian ”Kicken” Lundqvist fick lämna kvällens ”Farmen VIP”.

Nu riktar han kritik mot klippningen av programmet.

– Har man tur kan man bli skämtkillen – eller så blir man gnällkillen, säger han.

Christian ”Kicken” Lundqvists, 47, tid i ”Farmen VIP” blev kortvarig.

Efter att förra veckan ha kommit in i programmet som joker skickades han i kväll hem efter att ha mött Isabel Adrian, 41, i en kunskapsutmaning i tinget.

För tv-tittarna tycks ”Kickens” medverkan mest präglas av klagomål på allt från maten till arbetsuppgifterna – något de andra deltagarna också reagerar på.

– Jag tycker ”Kicken” borde ta sig i kragen och visa vilken man han är istället för att vara en liten pussy, säger bland annat Saga Scott, 29, i programmet.

”Högg ved i åtta timmar”

Men den före detta Poodles-medlemmen är inte helt nöjd med bilden av honom som målas upp.

– De kan göra en till vilken jävla karaktär de vill. Det är lika i alla produktioner som spelas in på det här sättet: har man tur kan man bli skämtkillen, eller så blir man gnällkillen. You name it.

Han säger att han själv inte har sett mer än första avsnittet men att han upplevde att han var en av dem som jobbade hårdast.

– Jag stod och högg ved i åtta timmar och Saga kom in och sa ”ge dig nu”, men jag sa ”nej, jag ska bli klar med den skiten i dag”. Det som inte heller framgår är att jag studsade upp när kossorna började råma, jag var den som var först uppe. Återigen, de klipper det där som de vill.









1 av 3 | Foto: TV4 Christian ”Kicken” Lundqvist i ”Farmen VIP”.

Skulle inte göra om det

Samtidigt medger han att upplevelsen inte bara var en dans på rosor.

– Det är klart att det är jobbigt om du ska hugga ved i åtta timmar med en yxa som är slöast i världen. Det finns ju ingen anledning att en yxa ska vara dålig. En sak om man ska leva som förr i tiden, men de hade ju inte dåliga redskap?

Även om han inte ångrar sin medverkan är svaret på frågan om han skulle göra det igen givet:

– Nej, nu är det check. Mjölka kor – check. Det var en konstig grej, men när skulle man lära sig att mjölka en kossa annars? Det hade man antagligen aldrig gjort.

Håller inte med om kritiken

Joel Bendrik, exekutiv producent för ”Farmen VIP”, svarar Nöjesbladet via mejl att han inte delar ”Kickens” syn på att produktionen medvetet har framställt honom som en gnällspik.

”Tråkigt att höra att Kicken tycker så, men det är flera dagars inspelat material som ska klippas ned till en timme, och då är det klart att inte allt kan komma med. Men det har inte varit vår avsikt att framställa någon på ett särskilt sätt”, skriver han.

Samtidigt vill ”Kicken” också lyfta fram det positiva han tar med sig från ”Farmen” – något som även kan ha bidragit till att han inte alltid var på topp.

– Jag slutade snusa. Och jag har fortfarande hållit det. Jag har inte stoppat in en prilla i munnen sedan dess.

