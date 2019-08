Chris Kläfford + FÖLJ

Ny succé för Kläfford – fick stående ovationer

Men Simon Cowell är inte övertygad

avTorbjörn Ek

21 augusti 2019 10:57

Chris Kläfford fick stående ovationer i USA i natt.

Under kvartsfinalen av ”America’s got talent” hyllades den svenska artisten av publiken.

Men talangdomaren Simon Cowell satt kvar i sin stol – inte övertygad.

Chris Kläfford, 30, gjorde ny succé i USA i natt när han tävlade med den egenskrivna låten ”Cold at the altar” i kvartsfinalen av ”America’s got talent”.

Publiken på plats i arenan jublade när han framförde låten och ställde sig upp i stående ovationer när den svenska ”Idol”-vinnaren sjungit klart.



1 av 2 | Foto: Karin Törnblom / Ibl Bildbyrå Chris Kläfford under Svenska Hjältar-galan 2018.

Även ”America’s got talent”-domarna Julianne Hough, 31, och Gabrielle Union, 46, ställde sig upp och applåderade.

– Du är speciell. Det där var otroligt, sa Emmy-belönade Julianne Hough i direktsändningen och förklarade enligt Daily Mail att hon fått gåshud under framträdandet.

Cowell tveksam

Men Chris Kläfford imponerade inte lika stort på de manliga jurymedlemmarna. Varken Howie Mandel, 63, eller ”Talang”-, ”Idol”- och ”X Factor”-legendaren Simon Cowell, 59, ställde sig upp under applåderna. Och båda förklarade i sändningen att de inte uppskattade låtvalet. Medan Mandel bara hyllade Kläffords hår, buade publiken ut Simon Cowell när han sa att han inte blivit känslomässigt engagerad i Kläffords låtval, uppger Entertainment Tonight.

Samtidigt erkände Cowell att han fortfarande älskar Kläffords röst.

– Jag kände inte någon känslomässig kontakt, men din röst är jättebra. Man hör att folk inte håller med mig, det är jättebra, vi får se vad som händer, sa Cowell i direktsändningen.

Chris Kläfford gjorde omedelbar succé under auditiondelen av ”America’s got talent” och hans version av John Lennons ”Imagine”, som han också hyllades för när han tävlade i svenska ”Idol” 2017, har visats närmare 25 miljoner gånger på Youtube.

Resultatet i kvartsfinalen avslöjas först under resultatshowen som sänds sent natten mellan onsdag och torsdag svensk tid.

