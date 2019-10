Ulf Lundell + FÖLJ

Ordkonstnären Claes Eriksson tacklar samtiden på ett roligt sätt

avJan-Olov Andersson

7 oktober 2019 23:40

Vardagsmat – Lite skoj på vardan. Show på Lorensbergsteatern i Göteborg, med Claes Eriksson och Den Ofattbara Orkestern under ledning av Anders Ekdahl. Spelas till och med 26 november.



Två av landets mest kända generationskamrater skärskådar just nu samtiden på ett träffsäkert sätt.

Ulf Lundell i två böcker. Claes Eriksson i en humorshow, där ordekvilibristen ibland når smått magiska höjder.

Så mycket mer än titlarna på deras verk har väl annars de båda 69-åringarna inte gemensamt. Jo, kanske, att de ser på vårt land ur ett lite snett vänster- och sunt bondeförnuftsperspektiv. I Ulf Lundells ”Vardagar” på ett lite härligt gubbgrinigt sätt. I Claes Erikssons ”Vardagsmat” är det sångaren, komikern och ordkonstnären som talar.

I sann Tage Danielsson-anda, när han gjorde sin Sannolikhetsmonolog efter kärnkraftshaveriet i Harrisburg, USA 1979, vrider och vänder Claes Eriksson på orden på ett stundtals lysande sätt. Avslöjar på ett dråpligt sätt hur våra makthavare bara blir allt mer otydliga, ju mer tydliga de säger att de är. Ibland gör han det även på rim. Ibland är det också nästan svårt att hänga med i ordekvilibristens alla turer och han kommer till och med själv av sig några gånger (fast fångar förstås upp det också på ett perfekt sätt, som den rutinerade underhållare han är).

Lite enahanda blir det kanske när väldigt mycket av det han tacklar sker med ungefär samma berättargrepp.

Annars fångar han upp det mesta som folk kan tänkas reta sig på. Inrikes- och utrikespolitiken (Donald Trump, förstås), klimathotet, ”fake news”, kapitalistiska girigbukar, Sverigedemokraterna och mängden av elsparkcyklar (i en ny version av ”Elektricitetsvisan”).



1 av 2 | Foto: JAN ELLSINGER



Showen spelas på måndagar, tisdagar och ibland onsdagar och tanken är förstås att fylla teatern även då, i helgerna har Jonas Gardell hyrt in sig med ”Queen of f*cking everything!”.

Den är ”lite enklare i sitt upplägg” står det i programbladet och efter paus spretar det lite väl mycket med ordvitsar och roliga historier och inget riktigt minnesvärt slutnummer. Som helhet ändå, en klart underhållande kväll.

Och numret ”Hejsan skäggvänner”, om skäggföreningens sammankomst där precis allt handlar om just skägg, är ett tramsnummer som är obetalbart roligt!