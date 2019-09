De tog hem priserna på ”Barncancergalan - det svenska humorpriset”

Årets komedi

Dips, säsong 1. SVT - Vinnare!

Dilan och Moa, säsong 1. SVT

Operation Klotty, säsong 1. SVT

Sjukt oklar, säsong 1. SVT

Årets komiker

Jesper Rönndahl

Jonatan Unge - Vinnare!

Mia Skäringer

Petrina Solange

Årets humorprogram

Bäst i test, säsong 3. SVT

Laxbralla, säsong 1. SVT

Mumbo Jumbo, säsong 1. TV4

Svenska Nyheter, säsong 3. SVT - Vinnare!

Årets scenshow

Mia Skäringer – Avig Maria – No more fucks to give - Vinnare!

Kodjo Akolor – Jag, pappa?

Jonas Gardell – Queen of fucking everything

Özz Nûjen & Måns Möller – Världens historia – Den osminkade sanningen

Årets humorklipp, vinnare utses av Aftonbladets läsare

Bröderna Norberg - Melodifestivalen PARODI 2019 - FINALEN

Freudian Slip Produktion - Radikala östermalmare

Johanna Nordström – Blombud på alla hjärtans dag

Niclas och Jonatan – Den som skrattar förlorar #17 - Vinnare!

Barnens pris, vinnare utses av barnen genom Barncancerfondens kanaler

Filip Dikmen – Suleyman testar ridning - SKITRÄDD

JLC – En 5-åring bestämmer vad vi ska göra med 10.000 kr - Vinnare!

Random Making Movies – Äter endast godis 1 vecka, vad händer?

Viktor Klemming – Vilken färg är du? (Del 9) SPÖKBOLL

Hederspriset

Till Gösta Ekmans minne delades ett hederspris ut. Det här året gick det till Lasse Åberg.