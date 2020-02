Polisen vände upp och ned på Emmas lägenhet: Obehagligt

Berättar om amerikanska brottstrenden – som nu kommit till Sverige: ”Känner sig inte trygg för fem öre”

Publicerad: 25 februari 2020 kl. 22.22

Foto: PRIVAT Emma ”Swebliss” är en av Nordens största kvinnliga streamers.

Mitt under en livesändning började telefonen vibrera.

Nästa stund hade Emma ”Swebliss” lägenhet vänts upp och ned av polisstyrkor.

– Det är ett stort fenomen i USA, men nu har det även kommit hit. Det är så sjukt obehagligt, säger hon.

Det kallas ”swatting”.

Någon okänd kallar in polisstyrkor hem till en person och låtsas att ett brott har skett fast det inte gjort det. En av Nordens största kvinnliga streamers och youtubers Emma ”Swebliss” var med om detta för ett par veckor sedan.

– Det har varit ett stående skämt att tänk om detta skulle komma till Sverige, vad sjukt. Så vi har aldrig varit oroliga, men nu har det ju kommit hit också. Jag trodde aldrig att det skulle gå, säger hon.

”Kom med full styrka och bröt upp dörren”

Någon har fått det att se ut som att Emma sms:at flera grannar i sitt hus om ett brott. I detta fall handlade det om att hon hölls tillfångatagen i sin lägenhet av en kille och behövde hjälp. Flera grannar ska då ha ringt 112 och polisen stormade lägenheten i centrala Stockholm och slog in dörren, men ingen var där. Emma berättar att hon inte streamade hemifrån just vid det tillfället.

– Vad är det som händer tänker jag? Jag har ju bara suttit och tecknat. Då visade det sig att alla grannar på hela den adressen har fått ett sms från min mobil med mitt nummer. Där stod det att jag var fasthållen i min lägenhet. Och sms:et såg realistiskt ut.

– Hela tio stycken hade ringt polisen. De kom med full styrka och bröt upp dörren och vände upp och ned på lägenheten. De hade totalförstört den. Jag blev helt chockad, det är så sjukt läskigt. Hur kan någon ha skickat detta från min mobil?, säger hon.

Foto: PRIVAT Dörren som polisen brutit upp.

”Det är jätteobehagligt”

En polis med bestämd ton ringde upp Emma och pojkvännen Konrad för att försäkra sig om att hon var säker. Men paret trodde inte att det var polisen och ville försäkra sig om att så var fallet.

– Vi tänkte att nu är det något jäkla troll som ringer. Det är jätteobehagligt och det har ju hänt flera gånger, men i detta fall var det ju polisen. Då har de haft flera polisbilar utanför lägenheten när jag mötte upp dem vid en galleria centralt i stan.

”Hoppas polisen tar detta på allvar”

Emma menar att det finns ett flertal till kvinnliga streamers som har blivit utsatta för liknande ”swatting”-försök den senaste tiden och att det bara har eskalerat. Målet för personerna utför detta är att få se polisen bryta sig in i personens hem mitt under en livesändning. Emma säger att polisen till exempel brutit sig in hos en kvinnlig kollega och riktat en elpistol mot hennes kille, då de trodde att hon hölls fången i lägenheten.

– Flera hade fått liknande sms och polisen har kommit hem till dem. Nu är det alltså en trend i Sverige att streamers, främst kvinnliga, blir utsatta för ”swatting”. Det är samma man som attackerar alla och jag hoppas polisen tar detta på allvar och kan få tag på honom så detta helvetet slutar.

– Dessutom har föräldrar och sambos fått sms om döttrar som blivit våldtagna, men även dödsbesked från någon som uppger sig för att vara polisen med samma nummer liksom. Det är helt sjukt och det ser så äkta ut.

Foto: PRIVAT Emma.

Hur mår du just nu?

– Det var skitjobbigt. Psykiskt sätt mår man sjukt dåligt. Man känner sig inte trygg för fem öre. Nästa gång det händer kanske det faktiskt är någon i min lägenhet. I stället för att vara någon annanstans och hjälpa någon som är i riktig fara skickas alltså flera bilar till en tom lägenhet.

Emma berättar att hon måste ersätta den uppbrutna dörren och det kommer kosta henne cirka 18 000 kronor.

Polisen: ”Ser allvarligt på det här”

Johan Thalberg, presstalesperson vid polisen Västmanland har uttalat sig tidigare om ett annat fall. Han trycker på att det är viktigt att anmäla om man blir utsatt för ”swatting”.

– Det är viktigt att särskilja på spekulationer på nätet och om det är en trend eller inte. Vi har följt utvecklingen på nätet där det diskuterats en längre tid. Polisen ser allvarligt på händelserna och uppmanar alla att anmäla brott så det inte stannar som en diskussion på nätet, säger han.

Hur ser du på att polisen åker ut och kommer fram till hem där brott inte sker?

– Vi ser allvarligt på det här. Det är resurskrävande då dessa larm är prio-ett larm och då får andra stå tillbaka. Det kräver oftast mer än en polispatrull och ibland är det insatsstyrkor som åker.

Hur går det till när man manipulerar ett nummer?

– Man kapar en persons identitet via en tjänst på nätet. Det blir trovärdigt och skarpt när man kan bekräfta att det kommer från mobilnumret också.

Foto: PRIVAT Ett exempel på ett fejkat sms från polisen som Emma fått.

Foto: PRIVAT Ett exempel på ett fejkat sms från polisen som en av Emmas vänner fått.

