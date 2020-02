Elijah Wood har fått barn med danska flickvännen

avNatalie Demirian

Publicerad: 21 februari 2020 kl. 00.38

Foto: AP Elijah Wood och Mette-Marie Kongsved (infälld) under ett Sverigebesök 2017.

Elijah Wood, 39, har blivit pappa.

”Sagan om ringen”-stjärnan har fått sitt första barn med den danska producenten Mette-Marie Kongsved.

Det var i somras som gravidryktena började ta fart efter att paret fångats på bild.

Nu skriver Us Weekly att Elijah Wood och Mette-Marie Kongsved har blivit föräldrar.

I en intervju med talkshowvärden Seth Meyers tidigare i februari berättade Elijah Wood att de fick reda på att de väntade barn den 24 december 2018, dagen han slutade röka. Men skådespelaren berättade inga fler detaljer om barnet.

Jobbat ihop

Det har även spekulerats i huruvida paret har förlovat sig eller inte, men under intervjun med Meyers kallade skådespelaren Mette-Marie Kongsved fortsatt för sin flickvän.

Wood och Kongsved jobbade tillsammans med filmen ”I don’t feel at home in this world anymore” 2017.

LÄS OCKSÅ Dansk tv-kvinna pekas ut som Elijah Woods fästmö

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 21 februari 2020 kl. 00.38