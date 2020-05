Johan Westers kritik mot SVT:s beslut om ”Vem vet mest”

”Hade gärna fortsatt men det är inte mitt beslut”

Av: Benjamin Ekroth

Publicerad: 30 maj 2020 kl. 15.46

I kväll sänds absolut sista "Vem vet mest?"

Programledaren Johan Wester beklagar att SVT slopar långköraren.

– Jag hade gärna fortsatt, men det är inte mitt beslut, säger han.

Frågesportprogrammet "Vem vet mest?" är efter 12 år och 2 000 program en riktig långkörare. Förra lördagen var det säsongsfinal och i kväll är det ett slags mästarmöte där vinnare från tidigare säsonger gör upp i ett specialprogram.

Programledaren Johan Wester beskriver "Vem vet mest?" som en riktig institution bestående av entusiastiska och professionella medarbetare som har sett till att programmet fungerat så bra i alla år.

– De har gjort stabil svensk tv-underhållning för folket och där fick jag vara med, så jag är jättetacksam.

”Modiga människor”

– Det har varit kul och jag har njutit av det. Jag gillar att prata med människor, jag gillar kunskap och att vara nyfiken. Det gör att jag tycker att det är tråkigt att det slutar. Det är synd, säger han och tillägger:

– Framför allt är det med vanliga människor. Det är väldigt få program där det inte är experter eller kändisar, men det här bygger på att det är Erik från Härnösand eller Gunilla från Gislaved. Det tycker jag är den stora missen, vid sidan av att det är ett välfungerande och underhållande program. Det är befriande och inspirerande att det är människor från hela landet. De är så modiga som ställer sig i tv på bästa sändningstid, det är alltid en risk man tar, säger han och tillägger:

– Jag hade gärna fortsatt, men det är inte mitt beslut.

Foto: BO HÅKANSSON/SVT Johan Wester i ”Vem vet mest”-studion.

Nytt jätteprojekt mitt i krisen

Johan Wester påpekar att han har full förståelse för att SVT vill förnya och förändra i sitt utbud, men tycker att de missar hur uppskattat "Vem vet mest?" är bland tittare från 50 år och uppåt. Det är många trogna SVT-tittare som blir av med sitt favoritprogram nu.

Alla vårens avsnitt spelades in i höstas. Under våren har Johan Wester liksom många andra sett hur frilansjobben försvunnit under coronakrisen.

Men i stället för att vänta på att uppdragen ska komma tillbaka drog han igång ett jätteprojekt. På nätet uppmanades folk att komma med idéer och tankar för hur vi kan möta coronakrisen. På ett dygn fick han 5 000 svar som han sammanställde på sajten sverigevscorona.se.

Tar hjälp av Borg och Birgersson

– Jag har lätt för att dra igång och genomföra saker. Jag försöker vända på situationen och utforska hur vi kan driva på samhällsutvecklingen. Smittan kan jag inte så mycket om. Men jag tycker om att samla människor, vara entreprenör och försöka vara kreativ. Så nu jobbar jag med det här på olika sätt.

I veckan kom ett av de första resultaten, en nätbaserad konferens där människor som förre finansministern Anders Borg, forskare från Lunds universitet och entreprenörer som Framfab-grundaren Jonas Birgersson, samlades för att diskutera möjligheterna med artificiell intelligens i coronatider.

– Även om vi går igenom ett stålbad med recession, folk dör, blir av med jobben, måste vi försöka förbättra vårt samhälle och hitta lösningar så att vi inte går tillbaka till det gamla. Vi passar på att ställa om, utvecklas och försöka vända detta till något positivt, säger Johan Wester.

Sista ”Vem vet mest” sänds i SVT1 lördag kl 18.45 och finns på SVT Play.

