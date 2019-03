”The matrix” gav extremhögern dåliga idéer

1. ”When we all fall asleep, where do we go?” (album, Billie Eilish)

Det är alltid lika välkommet popmusik får en giftinjektion av en 17-åring från Los Angeles. I det här fallet mainstreamvärlden som domineras av Ariana Grande, Taylor Swift och Ed Sheeran.

2. ”A fabulous creation” (bok, David Hepworth)

Finns få rockjournalister som jag hellre läser än David Hepworth. Senaste boken är lång hyllning till lp-skivan, dess funktion och plats och betydelse. Hepworth är aldrig sentimental, bara rolig, noggrann och övertygande på ett väldigt brittiskt sätt.

3. ”After life” (tv-serie, Netflix)

Efter att frun dör av cancer går Tony, spelad av Ricky Gervais, runt och tror att han kan vara hur otrevlig som helst. Vad är problemet? Om det inte funkar kan han bara ta livet av sig. ”After life” är ännu ett bevis på att humor ska vara nattsvart.