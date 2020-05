Tittarstorm mot SVT efter soffupplägget

”Tack SVT för en sabbad lördagskväll”

Rasmus Karlsson

Publicerad: 09 maj 2020 kl. 21.44

Uppdaterad: 09 maj 2020 kl. 21.58

Tittarna rasar mot SVT:s upplägg av ”Inför Eurovision”.

I både sociala medier och i Aftonbladets livechatt har folk hört av sig med ilskna kommentarer.

“Fruktansvärt dåligt SVT! Vi vill höra låtarna”, skriver en person.

Under lördagskvällen var det dags för Eurovision Song Contest i en helt ny tappning i SVT. Då den riktiga tävlingen ställts in på grund av coronaviruset valde SVT att göra en egen tävling där svenska folket får rösta fram sin vinnare i Melloappen.

Tittarna fick ett smakprov av de 41 bidragen där David Sundin, 43, och Christer Björkman, 62, programleder. Programmet startade 21:00 på lördagskvällen och redan efter några minuter var tittarna rasande på kanalen.

”Det dummaste jag varit med om”

Anledningen?

Under bidragen dök det plötsligt upp olika personer som tyckte till om varje låt – något som gjorde att flera av tittarna blev irriterade då de inte hörde själva låtarna.

Det har stormat på både sociala medier, i Aftonbladets livechatt och i tipstelefonerna in till redaktionen. Några av kommentarerna som kommit in från tittarna under kvällen är:

“Tack SVT för en sabbad lördagskväll!”, skriven en användare.

“Så dåligt! Ingen chans att själv lyssna på låtarna och tycka till. Det dummaste jag varit med om. Hur tänker Christer och Co?”, skriver en annan.

“Tack SVT för en sabbad lördagskväll!”, skriver en tredje.

”Ilskan här är historisk”

Flera av tv-tittarna tycker att SVT borde be om ursäkt och ta bort ”sofftyckarna”. Aftonbladets musikredaktör, Markus Larsson, som chattar med läsarna vittnar om en storm han aldrig sett tidigare.

– Ilskan här är historisk, säger han.

Aftonbladet söker SVT för en kommentar.

