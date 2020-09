Steps är tillbaka med singel, svensk cover – och Sia

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 10 september 2020 kl. 13.08

Uppdaterad: 10 september 2020 kl. 19.59

Foto: GETTY IMAGES Steps.

90-talsgruppen Steps har återförenats.

På nya singeln och turnén får ”5, 6, 7, 8”-sångarna sällskap – av Sia.

– Jag är i pophimlen, säger Lisa Scott-Lee, 44.

Steps är tillbaka. Efter en rad kryptiska inlägg på sociala medier meddelade den brittiska supergruppen på tisdagen att de har ett comebackalbum och en turné på gång – med en första selfie tillsammans på Instagram.

”VI ÄR TILLBAAAKA!! Vilken otrolig respons i dag! Wow, wow, wow!” Skrev Ian ”H” Watkins som höll i kameran, med Claire Richards, Faye Tozer, Lisa Scott-Lee och Lee Latchford-Evans bakom sig.

På onsdagsmorgonen släppte popgruppen sin nya singel ”What the future holds”, som de gjort tillsammans med artisten Sia, 44.

– Hon skrev låten till sig själv men insåg att den inte riktigt var för henne så hon gav den till oss, säger Claire Richards, 43, till Daily Mail.

– Det är inte som att den låg längst ner i någon byrålåda. Det var hon som sa att ”vi borde ge den till Steps för den skulle verkligen passa dem”.

Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Den australiska artisten Sia följer med Steps på turné.

”Abba på speed”

Steps bildades 1997 och fick en jättehit med sin första singel ”5, 6, 7, 8”. Deras skivbolagsboss Pete Waterman ville försöka återskapa Abbas ljud och refererade ofta till gruppen som ”Abba på speed”. Efter fyra år tillsammans bröt kvintetten upp, men återförenades 2011 för en dokumentärserie och ett nytt album. Sedan dess har det varit lite till och från. Senast de sågs tillsammans var för en sommarturné 2018.

Gruppen lovar att den nya turnén, som Sia följer med på, kommer att bli deras ”största spektakel hittills”.

– Jag är ett så himla stort Sia-fan. Hennes musik är helt och hållet i min smak. Jag har en sådan beundran för henne som en artist och låtskrivare så jag är i pophimlen, säger Lisa Scott-Lee, 44.

Det nya albumet, med låtskrivare som jobbat med artister som One Direction, Shakira och Britney Spears, släpps i slutet av november.

Och även om det inte är Abba så finns det ett svenskt inslag på skivan; låten ”Something in your eyes” är en cover på Jenny Silvers Melodifestivalbidrag 2011, skriven av Thomas G:son, Henrik Sethsson and Erik Bernholm.

