Skådespelare skjuten till döds

Thomas Jefferson Byrd känd från Spike Lee-filmer mördad

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 04 oktober 2020 kl. 22.04

Uppdaterad: 04 oktober 2020 kl. 22.15

Foto: Spike Lee/Instagram Thomas Jefferson Byrd var bland annat med i ”Red hook summer” och ”Clockers”.

Amerikanska skådespelaren Thomas Jefferson Byrd som spelat i flera av Spike Lees filmer har skjutits till döds.

Det meddelar regissören på Instagram.

”Jag är så ledsen att behöva meddela det tragiska mordet på vår älskade broder”, skriver Spike Lee.

Skådespelaren Thomas Jefferson Byrd har spelat i flera av stjärnregissören Spike Lees, 63, filmer. Och det var Spike Lee som meddelade på Instagram att Byrd skjutits till döds i Atlanta under lördagskvällen, rapporterar TMZ.

”Jag är så ledsen att behöva meddela det tragiska mordet på vår älskade broder Thomas Jefferson Byrd igår kväll i Atlanda, Georgia”, skriver han.

Hittades skjuten

Regissören och producenten har delat flera bilder på skådespelaren. En bild är från inspelningen av filmen ”Clockers” från 1995 där Byrd spelar rollen som Errol Barnes.

Byrd har gjort många roller i Spike Lees filmer som ”Get on the Bus”, ”He Got Game”, ”Bamboozled” och ”Chi-raq” för att nämna några av dem.

Enligt polisen i Atlanta hittades Byrd skjuten på natten till söndagen. Han var då okontaktbar och hade skottskador i ryggen. Han dödförklarades senare på platsen, skriver TMZ.

Thomas Jefferson Byrd blev 70 år.

Foto: AP Regissören Spike Lee.

