”The affair”-skådespelaren på utflykt i Rom med ”Mamma Mia”-stjärnan

Dominic West och Lily James pekas ut som nytt par

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 12 oktober 2020 kl. 23.31

Foto: Joel Ryan / TT NYHETSBYRÅN Lily James.

Skådespelarna Dominic West och Lily James har fångats på bild tillsammans i Rom.

Där åker de sparkcykel och ser ut att pussas på uteservering.

På pappret är han gift och hon är nybliven singel.

Skådespelaren Dominic West, 50, känd från HBO-serien ”The affair” och ”Mamma Mia”-stjärnan Lily James, 31, sågs nyligen tillsammans tätt ihop i Rom, enligt Daily mail.

Foto: PAUL SARKIS / Showtime Maura Tierney som Helen och Dominic West som Noah i ”The Affair”.

På bilder som tidningen tagit del av turistar de med munskydd, åker elsparkcykel tillsammans och ser ut att pussas på en uteservering.

Dominic West spelar huvudrollen som den otrogna författaren Noah Solloway i ”The affair”. I verkligheten är han gift sedan tio år tillbaka med landskapsarkitekten Catherine FitzGerald som han har fyra barn med. Än så länge finns inget uttalande om att de ska ha separerat.

James nybliven singel

Lily James som spelade huvudrollen i ”Mamma Mia: Here we go again” däremot blev singel så sent som i förra veckan efter ett fyra år långt av-och-på-förhållande med skådespelaren Matt Smith, 37.

– Lily och Matt har i flera år varit det perfekta paret utåt sett men det finns en del olikheter som de inte har lyckats komma runt. De har försökt lösa problemen fram och tillbaka eftersom de älskar varandra så mycket. Men tyvärr har det helt enkelt inte fungerat och de har gemensamt bestämt sig för att avsluta det här kapitlet i sina liv, sa en källa till The Sun tidigare.

Foto: LINA LARSSON ”Mamma Mia: Here we go again”: Judy Craymer, producent, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Ol Parker, regissör, Björn Ulvaeus, Pierce Brosnan, Lily James och Benny Andersson.

Jobbat ihop förut

West och James filmar sedan i somras ett projekt ihop för BBC. Men det är inte första gången de jobbar tillsammans. 2011 spelade de mot varandra i pjäsen ”Othello” på en teater i Sheffield, England.

Varken West eller James har uttalat sig, skriver Daily mail.

