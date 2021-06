Ingrosso om kritikerna: ”Kill them with kindness – det funkar faktiskt”

Tar över allsångsscenen – och vill överraska med gästartisterna: ”Nån som jag inte stått på scen med förut”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Benjamin Ingrosso tar över ”Allsångsscenen är din”.

Med en helt egen timme på bästa sändningstid i SVT hoppas han kunna omvända några av dem som tycker att han får för mycket utrymme i medierna.

– Jag vet nånstans att det går, säger han.

”Så mycket bättre”, ”Sommar i P1” och nu en helt egen timme i SVT:s och ”Allsång på Skansens” specialsändning ”Allsångsscenen är din”. När programledaren Sanna Nielsen, 36, presenterade att Benjamin Ingrosso, 23, fått äran att ta över Sollidenscenen på Skansen en kväll i sommar gjorde hon det också med orden ”Han har synts och hörts i stort sett över allt”.

Samma ord, men med mer negativt tonläge, hördes också efter att han presenterades som en av årets sommarpratare. Men Benjamin Ingrosso bara skrattar år det.

– Jag har alltid känt att jag behövt bevisa mig. Ända sen jag var liten. Men jag tror att nu känns det som att ju mer man får göra, så får man alltid bevisa en ny del av sig själv. Och det kommer alltid vara folk som man kanske kan motbevisa: ”Men shit, jag kan ändra din åsikt till att tycka annat om jag får visa upp en del av mig själv”, säger han.

helskärm Benjamin Ingrosso. Visa mer Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

”Kan inte pleasa alla”

– Men sen kommer det alltid finnas nån som vägrar ta in det eller som bara inte tycker om det man gör. Men det är bara mänskligt. Man kan inte pleasa alla. Det är precis som att jag kanske väljer att inte gå till en viss typ av restaurang för att det inte är min typ av mat, det är inget fel med det. Så länge vi får göra det, min familj och mina vänner, så länge vi får hålla på med det som vi älskar och att det finns en publik som tycker om det så är jag asglad över det.

Ser du det som en utmaning, att försöka vända och övertyga folk?

– Ja det har jag alltid gjort och det är för att jag nånstans vet att det går. Jag växte upp med ”kill them with kindness” och ”it’s cool to be kind” och det funkar faktiskt. För oftast när man träffar nån som man märker att du tycker inte om mig så finns det två val. Antingen är man skön och så kommer den människan känna ”varför var jag så dryg, han var ju trevlig”, eller så går jag ner på samma nivå och är bara oskön och det leder ju ingen vart.

– Sen är ju musik verkligen en smakfråga så kan kan man inte göra allt i sin väg för att pleasa någon.

”Vill inte att en sekund ska vara tråkig”

Benjamin Ingrosso blir den tionde artisten som får en helt egen timme i SVT inom ramen för ”Allsång på Skansen”. Tidigare har artister som Tomas Ledin, Håkan Hellström, Alcazar och Lena Philipsson gjort detsamma.

– Jag ser det som en sjukt stor utmaning och om jag får till det som jag ser det framför mig så förtjänar jag att stå på den scenen. Men det är otroligt stort att stå med band de namnen, det är en milstolpe i min karriär. Jag vill inte att en sekund ska vara tråkig, det är mitt mål.

Han vill inte avslöja någon av gästartisterna till allsångstimmen, men hoppas kunna överraska.

– Förhoppningsvis, om folk tackar ja, så vill jag gärna stå på scen med nån som jag inte stått på scen med förut. Det har varit en utmaning, för jag vill samtidigt ha en koppling till dem, jag skulle vilja stå på scenen med nån som jag har sett upp till och beundrat hela mitt liv. Jag tror dock att med nån av gästerna, det kommer folk tycka är väldigt otippat. Sånt tycker jag är kul.

”Allsångs scenen är din” sänds på SVT1 tisdag 10 augusti 21.00.

helskärm Sanna Nielsen och Benjamin Ingrosso. Visa mer Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Alla artister i ”Allsång på Skansen” 2021 – program för program

Tisdag 29 juni

Per Andersson

Lisa Nilsson

Pernilla Andersson

Molly Sandén

Anis Don Demina & Sami

Tisdag 6 juli

Sabina Ddumba

Eric Saade

Lena Jonsson Trio

Uno Svenningsson

Tisdag 13 juli

Eva Rydberg & Ewa Roos

Takida

Loreen

Thomas Stenström

Tisdag 20 juli

Jelassi

Frida Öhrn

Newkid

Vikingarna

Brynolf & Ljung

Tisdag 27 juli

Arvingarna

Eagle-Eye Cherry

Cherrie

Tusse

Tisdag 3 augusti

Sandro Cavazza

Charlotte Perrelli

Darin

Tove Styrke

Tisdag 10 augusti – Även extratimmen med ”Allsångsscenen är din”

Nils Landgren / Viktoria Tolstoy / Ida Sand

Smith & Thell

Daniela Rathana

Benjamin Ingrosso (”Allsångsscenen är din”)

Tisdag 17 augusti

Maja Francis

Chris Kläfford

Peter Jöback

Timbuktu

