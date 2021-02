Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

SVT:s krisplan: Sanna Nielsen är inhoppare

Tar över vid sjukdom i Melodifestivalen

Av: Torbjörn Ek , Rosanna Berg

Publicerad: 10 februari 2021 kl. 18.50

Melodifestivalen är i full gång och i dessa coronatider har frågan dykt upp om vad som skulle hända om programledarna plötsligt blir sjuka.

Nu avslöjar SVT sin krisplan med Sanne Nielsen som inhoppare.

– Vi blev så glada när Sanna tackade ja, säger pressansvarig för Melodifestivalen Lovisa van der Schoot till Aftonbladet.

Foto: FERNVALL LOTTE/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN Lena Philipsson och Christer Björkman är de ordinarie programledarna under årets melodifestival.

SVT avslöjar nu att det är artisten och programledaren Sanna Nielsen, 36, som hoppar in som programledare i Melodifestivalen vid eventuella sjukdomsfall, något som Expressen var först med att rapportera.

– Vi blev så glada när Sanna tackade ja, säger Lovisa van der Schoot, pressansvarig för Melodifestivalen, till Aftonbladet.

Under presskonferensen förra veckan inför premiären av Melodifestivalen kom frågan hur SVT skulle lösa situationen om Lena Philipsson, 55, eller Christer Björkman, 63, skulle bli sjuka innan sändningen. Christer Björkman hintade då om att det finns en reservplan, men sa inte mycket mer än så. Nu klarade de sig lyckligtvis båda från att bli sjuka och SVT är nöjda med sitt val av stand in.

– Under ett år som detta har vi hela tiden haft med i beräkningen att vi behöver ha en back-up plan eftersom man inte under några omständigheter får vistas sjuk, säger Lovisa van der Schoot.

Sanna Nielsen har varit reserv förut

Enligt Aftonbladets källor är det inte första gången Sanna Nielsen är SVT:s första reserv som programledare. Under Eurovision song contest i Globen 2016 stod Sanna Nielsen redo att rycka in för Petra Mede, 50. Mede som har en kronisk ryggskada drabbades under repetitionerna av så svåra smärtor att Sanna Nielsen med kort varsel ringdes in och i hemlighet repade in Petra Medes manus och mellanakter för att kunna ta över vid Måns Zelmerlöws, 34, sida. Men Petra Medes smärtor gick över och Sanna Nielsen behövde aldrig gå in och ta över Eurovision song contest.

Andra deltävlingen på lördag

Artisterna Oscar Zia, 24, och Anis Don Demina, 27, står redo för den andra deltävlingen nu på lördag i Annexet i Stockholm. Så även Sanna Nielsen, som back-up.

Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN Sanna Nielsen är redo att hoppa in som programledare vid sjukdom.

