Ed Sheeran frias från plagiatanklagelse – igen

Uppdaterad 22.05 | Publicerad 21.55

Den brittiske popstjärnan Ed Sheeran frias ännu en gång från anklagelserna om att hans låt ”Thinking out loud” skulle vara ett plagiat av Marvin Gayes soulklassiker ”Let's get it on”.

Den här gången är det en appellationsdomstol i New York som kommit fram till slutsatsen att låtarna endast delar de ”grundläggande musikaliska byggstenarna” och att det därför inte kan ses som låtstöld, skriver Rolling Stone.

”Att överbeskydda sådana grundläggande element skulle hota att kväva kreativiteten och undergräva syftet med upphovsrättslagen”, skriver domstolen i sitt beslut.

expand-left helskärm Ed Sheeran frias åter från anklagelserna om att ha plagierat ackordföljd och rytm från Marvin Gayes “Let’s get it on”. Arkivbild.

Stämningsansökan hade lämnats in av Structured asset sales, ett företag som äger 11,11 procent av rättigheterna till ”Let's get it on”.

I maj avgjordes ett civilt rättsmål till Sheerans fördel där han anklagades för plagiat av de efterlevande till Ed Townsend, som tillsammans med Marvin Gaye skrev hitlåten 1973.