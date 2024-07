John Cena lägger wrestlingen på hyllan

Budskapet: ”Den sista tiden är nu”

23 år och 16 världsmästartitlar hann det bli. Men nu går John Cena i pension från WWE.

Det meddelade stjärnan under helgen rapporterar The Guardian.

Hollywoodstjärnan John Cena, 47, är känd från bland annat ”Fast”-serien, ”Barbie” och ”Peacemaker”. Men han blev först berömd genom wrestlingspektaklen i World Wrestling Entertainment (WWE) där han jobbat på halvtid sedan skådespelargenombrottet 2006 med ”The Marine”.

Nu meddelar Cena att han går i pension från den orkestrerade fribrottningen.

expand-left helskärm John Cena på "wrestlemania" år 2014. Tio år senare meddelar fribrottaren och Hollywoodstjärnan sin pension från WWE. Arkivbild.

Det var under ”Money in the bank”-showen i Toronto på lördagen som Cena tillkännagav att hans sista tävling kommer att ske under 2025. Cena bar en t-shirt med trycket ”The last time is now” (sista tiden är nu) och sade att wrestlingen gett honom ”otroliga vågor av välstånd” liksom ”enorma svårigheter” under de två decennier som han varit aktiv.

Cena gick med i WWE 2001 och har sedan dess vunnit 16 världsmästartitlar.