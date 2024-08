Jennifer Lopez har ansökt om skilsmässa

Skiljer sig från Ben Affleck

Uppdaterad 07.03 | Publicerad 01.12

Jennifer Lopez har ansökt om skilsmässa från maken Ben Affleck, skriver flera amerikanska medier.

Hon uppges personligen ha lämnat in handlingarna till en domstol i tisdags.

Paret var gifta i två år, men kärlekssagan började långt tidigare.

Artisten Jennifer Lopez, 55, och skådespelaren Ben Affleck, 52, gifte sig för två år sedan – dessutom två gånger på en månad.

Hela sommaren har rubrikerna om en nära förestående äktenskapsskillnad avlöst varandra i amerikanska medier.

De har bland annat rapporteras om att paret flyttat isär och sålt huset i Beverly Hills och att Jennifer Lopez ställt in i sommarturné för att tillbringa tid med familjen.

Lämnade in dem personligen

Under natten mot onsdagen, svensk tid, avslöjade så kändissajten TMZ att Jennifer Lopez har ansökt om skilsmässa.

Kort senare fastslog en rad etablerade nyhetsmedier samma sak och hänvisade till dokument som lämnats in till en domstol i Los Angeles.

Enligt TMZ levererade Jennifer Lopez handlingarna till rätten på tisdagen. Hon gjorde det dessutom personligen och utan närvaro av en advokat. Tisdagen den 20 augusti är tvåårsjubiléet för parets andra bröllopsceremoni i Savannah, Georgia.

I dokumentet anger Jennifer Lopez den 26 april som datum för separationen och hon uppger inte om det finns ett äktenskapsförord, enligt artikeln.

Inget äktenskapsförord

TMZ hänvisar dock till källor som uppger just att det inte finns något äktenskapsförord. Det skulle betyda att allt de dragit in under åren tillsammans ska delas lika.

Kärlekssagan ”Bennifer” – som paret kommit att kallas – inleddes redan för mer än 20 år sedan. De var huvudrollsinnehavare i den hårt kritiserade filmen ”Gigli” som spelades in 2001. I oktober året efter friade Ben Affleck, men paret bröt förlovningen 2004.

De fick båda barn på andra håll, men har inga gemensamma. Äktenskapet som nu är på väg att avslutas är Jennifer Lopez fjärde och Ben Afflecks andra.