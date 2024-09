Efter rykten om skilsmässa – Jennifer Lopez ställer in turné

Källa: Svår tid i stjärnans privatliv

Publicerad 2024-05-31

Efter rykten om skilsmässa mellan Jennifer Lopez och Ben Affleck: ”J.Lo” ställer in sin sommarturné.

Anledningen? Hon behöver tillbringa tid med barnen och familjen.

”Jag är förkrossad”, säger hon i ett uttalande.

Jennifer Lopez, 54, ställer in hela sin sommarturné ”This is me live” i USA med mindre än en månads varsel.

Enligt källor till Page Six beror det plötsliga avhoppet på personliga skäl och att det är en svår tid i stjärnans privatliv. Uppgifterna kommer efter rykten om att Lopez och skådespelaren Ben Affleck, 51, vill skiljas.

Jennifer Lopez är förtvivlad över att behöva stoppa turnén.

”Jag är helt förkrossad och bedrövad över att svika er. Jag hoppas att ni förstår att jag aldrig skulle göra så här om jag inte kände att det var absolut nödvändigt. Jag lovar att jag kommer att gottgöra er och att vi kommer att ses igen. Jag älskar er så mycket. På återseende”, skriver hon i sitt nyhetsbrev ”On the JLo”.

Tidigare i år tvingades Lopez ställa in sju konserter på turnén. Då ska anledningen ha varit för låg biljettförsäljning.

Lopez slår tillbaka: Du vet bättre

Affleck har synts till utan vigselring och Lopez dök upp ensam under premiären av filmen ”Atlas” där hon spelar huvudrollen.

Under premiärkvällen fick Jennifer Lopez en fråga om skilsmässoryktena och svarade reportern:

– Du vet bättre än så.

I övrigt har varken Jennifer Lopez eller Ben Affleck kommenterat ryktena.

Paret var förlovade mellan år 2002 och 2004. Efter 18 år isär fann de kärleken igen och gifte sig för två år sedan.