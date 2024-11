Disney-stjärnan Skai Jackson är gravid

”Mitt hjärta är så fullt”

Publicerad 22.28

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Skai Jackson, 22, ska bli mamma.

Disney-stjärnan är gravid, bekräftar hon för People.

Tårarna över Liam Payne på galan och nya julvärden avslöjas – här är veckans nöjessnackisar

Skådespelaren Skai Jackson visar upp gravidmagen under en fotografering för People.

– Jag är så glad över att börja det här nya kapitlet i livet – att omfamna moderskapet och dyka ner i nya skådespelarprojekt. Mitt hjärta är så fullt, säger hon till tidningen.

Rykten om att stjärnan väntar barn började spridas för några veckor sedan när hon fotograferades med en putande mage på gatan i Los Angeles.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Skai Jackson 1 / 2 Foto: Jordan Strauss / AP

Greps i augusti

Jackson har inte visat upp sin pojkvän offentligt men tidigare i år rapporterade amerikanska medier om trubbel i paradiset för kärleksparet. I augusti greps stjärnan efter ett bråk med pojkvännen och misstänktes för våld i nära relation. Hon uppgavs då ha knuffat pojkvännen, men när paret förhördes av polis ska de båda ha nekat till att någon misshandel inträffat. Skådespelaren släpptes kort efteråt mot en borgenssumma och inga rättsliga åtgärder vidtogs.

Skai Jackson är mest känd för sin roll som Zuri Ross i Disney-serien ”Jessie” som sändes mellan 2015 och 2011. Just nu är hon aktuell med filmen ”The Man in the white van”