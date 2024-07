”A-teens”-stjärnan har blivit mamma igen

Delar med sig av bebislyckan på Instagram

Publicerad 2024-04-14

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Artisten Sara Lumholdt har blivit mamma för andra gången.

Det berättar hon på Instagram.

”Vi är alla ganska utmattade men allt har gått bra”.

Bebislycka för ”A-teens”-stjärnan Sara Lumholdt, 39, och kärleken Chris Noble!

Artisten delar med sig av glädjebeskedet på Instagram. Paret har fått en son som föddes tio dagar efter beräknat förlossningsdatum.

”Välkommen till världen! Vi är alla ganska utmattade men allt har gått bra”, skriver Lumholdt i ett Instagraminlägg.

Tidigare ”A-teens”-kollegan Marie Serneholt, 40, var snabb med att hälsa grattis i kommentarsfältet där hon skickat flera hjärtan.

Även poddaren och tidigare ”Idol”-jurymedlemmen Daniel Breitholtz, 46, skickar sina gratulationer.

”Hurra! Grattis!! Hoppas ni alla mår fint!”, skriver han.

expand-left helskärm Sara Lumholdt.

Var höggravid under Mello

Aftonbladet pratade med Lumholdt i samband med A-teens återförening i Melodifestivalen och då var hon höggravid.

– Show must go on! Det har verkligen varit superkul. Självklart hade det varit lite lättare minus sju kilo, men det har inte varit ett hinder, sa Sara Lumholdt då.

Lumholdt och Noble har sedan tidigare en son som föddes 2020.

Paret förlovade sig 2017 och året därpå gifte de sig på Högberga gård på Lidingö utanför Stockholm.

1998 bildade Sara Lumholdt tillsammans med Marie Serneholt, Dhani Lennevald och Amit Paul gruppen som från början hette ABBA-teens.

De blev kända för sina Abba-cover men fick senare byta namn till A-teens på begäran av Björn Ulvaeus och Benny Andersson, för att inte förväxlas med originalgruppen.