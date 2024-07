Taylor Swifts nya album släppt: ”Stor, sorgsen pop”

Publicerad 2024-04-19

”Stor, sorgsen pop, meditativ teater” – bitvis en katarsisk rensning efter ett avgörande uppbrott.

Så sammanfattar nyhetsbyrån AP Taylor Swifts nya album “The tortured poets department,” som rymmer i princip alla hennes tidigare musikstilar.

Låten ”But daddy I love him” är exempelvis ett återbesök i hennes musikaliska rötter: countrymusiken. Ett slags ”sagolåt” typiskt för Swift framhåller AP:s kritiker som samtidigt lyfter fram låten ”The smallest man who ever lived” som den kanske mest bitiga: “I’ll forget you, but I won’t ever forgive,” sjunger Swift.

expand-left helskärm Fans i Los Angeles köade för att vara med och fira Taylor Swifts nya album the "The tortured poets department".

Att tolka Swifts album som helt baserat på dagböckerna vore att göra henne en otjänst framhåller AP för att i nästa andetag notera att albumets femte låt – som fansen brukar tillmäta särskild betydelse på hennes skivor – heter ”So long London”. Låten framkallar ”slående paralleller” med en viss engelsk skådespelare som Swift bröt upp från under 2023, konstaterar AP.