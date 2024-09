Plötsliga beskedet – Zia och Törnbloms pjäs ställs in: ”Tråkigt”

Skulle haft premiär på Cirkus 2025

Uppdaterad 14.11 | Publicerad 13.31

Den uppmärksammade pjäsen ”Oss pojkar emellan” ställs in, skriver QX.

Oscar Zia och Edvin Törnblom skulle spela två av huvudrollerna.

Anledningen till nedläggningen beror på ”oförutsedda händelser”.

Pjäsen skulle haft premiär på Nya Cirkus i januari 2025 med flera kända ansikten på scenen.

Nu har de som köpt biljetter till pjäsen fått utskick via mejl om att pjäsen ställs in efter beslut av producenten All things live. Detta på grund av ”oförutsedda händelser”, skriver QX.

– Det är jättetråkigt att det är inställt. Vi hoppas att det kan hända en dag framöver. Jag inväntar ytterligare besked, säger Oscar Zia som är en av huvudrollsinnehavarna i en kommentar till Expressen.

Pjäsen "Oss pojkar emellan" ställs in.

Helt queer ensemble

Projektet har uppmärksammats en hel del den senaste tiden.

Ensemblen bestod av nio öppet queera skådespelare med personer som Edvin Törnblom, Oscar Zia, Emil Almén och Carlos Romero Cruz. Pjäsen skulle regiseras av Edward af Sillén.

– Det är en livslång dröm att få sätta upp den här explosiva, vackra dramakomedin; en milstolpe i modern teaterhistoria. Och dessutom, att för första gången i Sverige berätta historien med en cast som alla är öppet hbtq, har af Sillén tidigare sagt i ett uttalande.

Aftonbladet söker All things live och regissören för en kommentar.

Edvin Törnblom skriver till Aftonbladet att han hänvisar alla frågor till producenten för pjäsen.

Oscar Zia och Edvin Törnblom.

Födelsedag som spårar ur

Pjäsen från 1968 vars originaltitel är ”The boys in the band” handlar om en grupp gaymän som träffas under ett födelsedagsfirande.

Men festen förvandlas till en mardröm efter en lång natt av bråk, alkohol och avslöjanden.

Pjäsen har även filmatiserats två gånger, bland annat för Netflix år 2020.