Alla artister på festivalen ”Vi som älskar 90 & 00-talet”

Datum, plats och uppträdanden i Stockholm, Göteborg och Malmö

Publicerad 2024-06-25

Vilka artister uppträder på 90-talsfestivalen i år?

Här är hela listan i alla städer.

Snabbversion 90- och 00-talsfestivalen ”Vi som älskar 90 & 00-talet” startar den 6 juli och kommer besöka städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Backstreet Boys-medlemmen Nick Carter och 90-talssångerskan Lutricia McNeal är några av stjärnorna som spelar. Även favoriter som Haddaway, Markoolio och E-type kommer att uppträda.

Arrangören framhäver att detta år inkluderar de största bokningarna hittills. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Den 6 juli är startskottet för årets upplaga av ”Vi som älskar 90 & 00-talet”. I år kommer festivalen till tre olika städer – Stockholm, Göteborg och Malmö.

Ett av de större namnen i år är Backstreet boys-stjärnan Nick Carter, 44. En annan internationell stjärna är Lutricia McNeal, 50, som ligger bakom hitlåten ”Ain’t that just the way”.

Nick Carter. Foto: Anders Deros

Även tidigare favoriter som Haddaway, Markoolio och E-type dyker upp på festivalen.

– I år har vi dom största bokningarna hittills med Nick Carter från Backstreet boys och Jenny (Berggren reds. anm) från Ace of Base, säger arrangören Joakim Stenhammar.

Hela schemat med exakta tider kommer cirka en vecka innan festivalen går av stapeln.

Här är samtliga artister i samtliga städer:

Stockholm

Datum:

6 juli

Plats:

Gärdet

Artister:

Nick Carter

Blumchen

E-type

Army of Lovers

E-rotic

Lasgo

Markoolio

O-Zone

Haddaway

Magic Affair

Mr. President

La Bouche

DJ Sammy

Lutricia McNeal

DJ Alligator

Antiloop

Basic Element

La Cream

Dune

Jenny Berggren (Ace of Base)

Victoria Silvstedt

Kelly O

Ex Cappella

Victoria Silvstedt på 90-talsfestivalen 2019.

Göteborg

Datum:

13 juli

Plats:

Frihamnen

Artister:

Nick Carter

Blumchen

E-type

Army of Lovers

E-rotic

Lasgo

Markoolio

O-Zone

Haddaway

Magic Affair

Mr. President

La Bouche

DJ Sammy

Lutricia McNeal

DJ Alligator

Antiloop

Basic Element

La Cream

Dune

Jenny Berggren (Ace of Base)

Kelly O

Ex Cappella

Malmö

Datum:

27 juli

Plats:

Nyhamnen

Artister:

Nick Carter

Blumchen

E-type

Army of Lovers

E-rotic

Lasgo

Markoolio

O-Zone

Haddaway

Magic Affair

Mr. President

La Bouche

DJ Sammy

Lutricia McNeal

DJ Alligator

Antiloop

Basic Element

La Cream

Dune

Jenny Berggren (Ace of Base)

Kelly O

Ex Cappella