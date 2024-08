Troye Sivan: Sverige är en speciell plats för mig

Spelar i Stockholm den 5 juni ● Sjunger om svensk choklad

Linnea Gustafsson/TT

Publicerad 2024-05-27

share-arrow Dela unsave Spara

Troye Sivan har smugit in en hyllning till Sverige i en av sina låtar på senaste albumet.

Nu har svenska fansen chans att få se världsartisten när han kommer till Hovet i Stockholm den 5 juni.

Den australiske artisten, modellen och skådespelaren Troye Sivan släppte sitt debutalbum 2015 med hitlåten ”Youth”. Stjärnskottet startade sin karriär på Youtube som tonåring och blev speciellt uppmärksammad för en video där han kom ut som homosexuell.

För Troye Sivan har det alltid varit viktigt att nå ut till människor.

– Som låtskrivare är det mitt mål att försöka reda ut röran som pågår i min hjärna ibland och få utlopp för det i min musik. Förhoppningsvis kan de som lyssnar relatera till det jag sjunger, säger Troye Sivan.

expand-left helskärm Troye Sivan åker på Europaturné och gör ett stopp i Sverige på Hovet i Stockholm den 5 juni. Arkivbild.

Förkärlek till Sverige

I höstas släppte han sitt tredje album med hyllade låtar som ”Rush” och ”One of your girls”. Musikvideorna till låtarna blev virala och i den sistnämnda nämns det som Sivan beskriver som lite av en hyllning till Sverige, textraden ”Sweet like Marabou”.

– Det här säger jag inte bara, utan Sverige är verkligen en speciell plats för mig. Jag sjunger om ”Marabou” som en liten hint för att visa hur landet har påverkat mig.

Kärleken till Sverige kommer inte minst från musikkulturen. Sedan tonåren har han sett upp till artister som Robyn och inspirerats av hennes musik.

– Robyn fick mig att inse att pop kan vara väldigt coolt, intressant och utmanande. Jag märkte att många svenska låtskrivare och producenter låg bakom mina favoritlåtar och jag ser Sverige som ett hem för popmusik och därför känns det också som hemma för mig.

expand-left helskärm Robyn.

Gemenskap och fest

Albumet ”Something to give each other” har blivit kritikerrosat på många håll, bland annat har The Guardian beskrivit det som ”ett av årets bästa och mest säregna popalbum”. Sivan gör sig just nu redo för turnén med samma namn som startar i Portugal.

– För mig handlar det här albumet om gemenskap, fest, svett, vänskap, sex och nattliv. Om alla dyker upp i sin snyggaste outfit och är redo för en utekväll så tror jag att det kommer att bli hur bra som helst.

Inspirationen till albumet fick han under pandemin då han längtade efter mänsklig kontakt. Han beskriver hur han hittade en förbindelse till världen när allt öppnade sig igen. Nu är han i sluttampen av repetitionerna inför Europaturnén och utlovar ett framträdande som han tränat på i över sex månader.

– Det är sommar i Europa och många av showerna är utomhus på festivaler, det är precis så jag föreställde mig att jag skulle göra den här turnén.