Spaceys sexskandal hotar film – fler män anklagar stjärnan

HOLLYWOOD. ”House of cards” har redan fått dödsstöten.

Nu hotas också storfilmen ”All the money in the world” av sexanklagelserna mot Kevin Spacey, 58.

Enligt representanter för skådespelaren söker han nu hjälp för sitt beteende.

Spacey har en av huvudrollerna i Ridleys Scotts kommande Oscarskandidat om kidnappningen av miljardären J Paul Gettys barnbarn.

Dramat där också Mark Wahlberg och Michelle Williams medverkar, får premiär till jul. Lanseringen skulle dock ha inletts redan om ett par veckor.

Men nu uppger branschtidningen Variety att det är tveksamt om Spacey kan – eller får – vara med.

Chanserna ökade knappast på onsdagen då ytterligare tre män anklagade Spacey för olika former av sexuella övergrepp.

Sedan tidigare har skådespelaren Anthony Rapp uppgett att Spacey försökte förgripa sig på honom 1986, då han bara var 14.

Grep om skrevet

Den anklagelsen fick Netflix att stoppa produktionen av ”House of cards” och meddela att den pågående säsongen av dramaserien blir den sista.

På onsdagen uppgav den mexikanske skådespelaren Robert Cavazos att Spacey försökte tafsa på honom i baren på Old Vic i London, där stjärnan var teaterchef 2004-2015.

Dokumentärfilmaren Tony Montana gav liknande anklagelser och uppgav för Radaronline att Spacey gav sig på honom på Los Angeles-puben Coronet 2003.

– Han sa åt mig att följa med honom. Han la kraftfullt handen över mitt skrev och grep tag om hela paketet.

2010 ska Spacey ha blottat sig för den 19-årige bartendern Daniel Beal i West Sussex.

Det skedde när han nobbat Spaceys raggning och gick ut för att röka. Plötsligt stod Spacey där.

Samma mönster

– Innan jag hade möjlighet att göra något tog han fram sin kuk och sa, ”Den är stor, eller hur?”.

Spacey ska också ha försökt få Beal att lägga handen på hans genitalier, men bartendern uppgav att han vägrade och gick därifrån.

För Cavozos kom de andra männens uppgifter inte som någon överraskning.

– Många av oss har en Kevin Spacey -berättelse. Det verkar som om det enda som behövdes för att han skulle tycka att han hade rätt att ta på oss var att man var man och under 30, sa han till Variety.

Flera uppgiftslämnare pratar om ett mönster – att Spacey drog nytta av sin ställning.

– Jag minns inte hur många som berättade samma story – Spacey bjöd in dem för att de skulle ”prata om deras karriärer”, sa Cavozos.

Söker hjälp

På onsdagskvällen meddelade Sony att premiären på ”All the money in the world” ligger fast. Men ingen talesperson ville kommentera om Spacey kommer att bjudas in.

Kort efter uttalade sig representanter för Spacey. Enligt dem kommer nu skådespelaren ta den tid han behöver för att söka hjälp och behandling för sitt beteende.

