Måns Zelmerlöw på lyxsemester med kärleken











1 av 4 | Foto: PRIVAT/ CIARA INSTAGRAM Måns Zelmerlöw.

I somras friade Måns till sin Ciara och kärleken flödade.

Nu är de på lyxsemester i Asien och njuter av varandra.

”Har det underbart”, skriver Måns Zelmerlöw på Instagram.

En som inte knyter handen i fickan för att det är november, kallt och långt till våren är Måns Zelmerlöw , 31. Han är nämligen just nu på en romantisk resa i Asien med sin kärlek Ciara Janson , 30, som han förlovade sig med i somras.

Ciara har lagt upp mängder av så kallade ”stories” på sin Instagram där hon visar upp milsvida, vita stränder, regnskog, vattenfall och blivande sambon Måns i bara badbyxor. Bland annat har hon publicerat en fråga; ”Fittest man on the god damn planet?” där svarsalternativen är humoristiska ”like, hell yeah” eller ”god damn, hell yes” till en film där Måns springer ut i havet.

Anlitad för att sjunga

Bilderna visar att kärleksparet hunnit med både kryssning, vandringar i djungeln och lata dagar på stranden.

Paret har lyckats kombinera sin lyxsemester med att Måns även jobbar och tjänar pengar på kvällarna. Han är anlitad av organisationen Livsmedelshandlarna för att spela och sjunga på deras konferens.

Måns har lagt ut en bild på lyxkryssaren Starclipper och skriver ”Five days at sea without connection has been quite relaxing! Singapore – Malaysia – Thailand. Having a lovely time”. Det är samma skepp som kungavännen Aje Philipson chartrade när han fyllde 70 år härom året och bjöd in mängder av kändisar till en kryssning i Medelhavet.

Säljer sin vindsvåning

Måns har all anledning att fira.

Han håller i skrivande stund på att sälja sin vindsvåning på Kungsholmen i Stockholm för 10 miljoner och har flyttat till London och kärleken Ciara. I somras föll han ned på knä under en semesterresa i Kroatien och friade.

Efteråt skrev Ciara på Instagram: ”Tveklöst en av mitt livs bästa veckor”.

Frågan är dock om inte den här vistelsen i solparadiset kommer väldigt nära.