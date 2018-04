Billy Raffoul om saknaden efter Tim Bergling: ”Bröt ihop på scen”

Rockartisten Billy Raffoul jobbade med Tim Bergling en kort tid innan han åkte till Oman.

För Expressen berättar vännen om vänskapen med svenske världsstjärnan och om låten ”You be love” som de skapade ihop.

– Så fort jag började prata om Tim och sången bröt jag ihop.

Artisten Billy Raffoul befinner sig på USA-turné. För Expressen berättar han om hur han blev tvungen att stanna bilen när han nåddes av beskedet om svenske artisten Tim Berglings bortgång.

De två musikerna lärde känna varandra under skapandet av låten ”You be love”, från albumet ”Avīci (01)” som släpptes i augusti 2017.

Billy Raffoul minns Tim Bergling som en mycket skicklig musiker som visste precis vad han ville med en låt, som om han redan hade allt klart i huvudet.

Raffoul berättar att Tim även var väldigt noggrann med texten för ”You be love” och att minsta stavelse var av största vikt för honom.



”Lät som poesi”

– Min bild är att den handlade om kärlek och att inte kunna fortsätta utan någon. I min värld handlade det om familj och vänner. Jag kan inte säga vad den betydde för honom, men han var väldigt specifik när det kom till versen om ”You can be the potter. I'll be the clay. You can be the blacksmith. I'll be the blade”, säger Billy Raffoul till Expressen.

Han fortsätter att beskriva hur poetiskt det lät när Tim Bergling läste låttexten.

När Raffoul nyligen hade en spelning var det några ur publiken som önskade att han skulle spela just ”You be love”.

– Jag försökte spela den för några dagar sedan. Några i de första bänkraderna ville att jag skulle spela den och jag trodde att jag skulle kunna spela den, men så fort jag började prata om Tim och sången bröt jag ihop. Det är utan tvekan en av de tuffaste sakerna jag har varit med om på en scen. Jag har inte spelat den igen sedan dess.

Billy Raffoul berättar att han försöker tänka på vad Tim ”Avicii” Bergling har lämnat efter sig istället för att tänka på varför han lämnat oss.

