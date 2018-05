Gigi Hadid + FÖLJ

Uppgifter: Stjärnparet är tillsammans igen

Foto: Evan Agostini / TT / NTB Scanpix Zayn Malik och Bella Hadid.

Från uppbrott till hångel.

I helgen kysstes Gigi Hadid och Zayn Malik på New Yorks gator igen.

De gjorde slut för en månad sedan.

Nu verkar supermodellen Gigi Hadid, 22, och popstjärnan Zayn Malik, 25, av allt att döma ha hittat tillbaka till varandra igen.

I söndags syntes paret tillsammans i New York och bilder publicerade på nöjessajten TMZ visar att de pussades flitigt under promenaden genom stadskärnan. Senare under dagen ska Zayn Malik ha setts anlända till Gigi Hadids lyxlägenhet i New York.

Träffades 2015

Hadid och Malik annonserade sitt uppbrott med hjälp av ett långt inlägg i sina respektive konton i sociala medier i mitten av mars.

”Jag önskar honom inget annat än det bästa och kommer att fortsätta stötta honom som en vän jag har enorm respekt och kärlek för. När det gäller framtiden, det som är menat att hända kommer att alltid att hända”, skrev Gigi då.

Modellen och One direction-stjärnan blev ett par i slutet av 2015.

Paret har inte kommenterat återföreningen.

