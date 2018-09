Sons of anarchy + FÖLJ

”Sons of anarchy”-skådespelare död – blev 48 år

NÖJE 26 september 2018 08:09

Skådespelaren Paul John Vasquez hittades död i sin pappas hem i San Jose i måndags.

Han är mest känd för sina roller i succéserierna ”Sons of anarchy” och ”CSI”.

Vasquez blev 48 år.

Paul John Vasquez pappa hittades sin son livlös i sitt hem i San Jose i Kalifornien i måndags, skriver TMZ. Ambulans kallades till platsen men skådespelarens liv gick inte att rädda.

Dödsorsaken är inte klar, men läkare misstänker att han drabbats av en hjärtattack.

Vasquez har haft mindre roller i flera populära tv-serier och har bland annat synts i ”Sons of anarchy”, ”CSI: New York” och ”How I met your mother”.



1 av 2 Paul John Vasquez.

”Kommer att vara saknad”

– Nyheterna kommer som en överraskning för oss. Våra hjärtan är tunga. Han var en vänlig, kreativ och kärleksfull man. Han kommer att vara saknad, säger en representant för skådespelaren till Fox News.

Paul John Vasquez är den andra stjärnan från ”Sons of anarchy” som gått bort på bara några månader.

I juni hittades hans kollega Alan O’Neill död i sin lägenhet i Los Angeles. Dödsfallet misstänkts ha varit resultatet av ett långvarigt alkoholmissbruk. Skådespelaren tros ha fallit när han varit berusad och fått en skallskada.

LÄS OCKSÅ ”Sons of anarchy”-skådisen Alan O’Neill är död

LÄS OCKSÅ ”Sons of anarchy”-stjärnans dödsorsak fastställd

Kända profilerna som lämnat oss under 2018 01:27

26 september 2018 08:09