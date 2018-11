Felix Sandman och Kadiatou Holm Keita: Hurt Somebody – Noah Kahan, Julia Michaels

Wiktoria Johansson och William Strid: Stay With Me – Sam Smith, Mary j. Blige

Benjamin Ingrosso och Nathalie Brydolf: Sugar – Maroon 5

Mariette Hansson och William Segerdahl: Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

Hanna Ferm och Bragi Bergsson: Up Where We Belong – Joe Cocker, Jennifer Warnes

Astrid S och Sebastian Walldén: I'll Be There – Jess Glynne